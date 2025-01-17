البريطانيون والألمان غاضبون من ماسك: من الأفضل تجاهله

شفق نيوز/ بعد انتقاداته الكثيرة التي وجهها مراراً إلى الحكومة البريطانية والمستشارية الألمانية، يبدو أن إيلون ماسك حصد غضب أغلبية البريطانيين والألمان على السواء.

فقد أظهر استطلاع حديث للرأي أن معظم المواطنين في المملكة المتحدة وألمانيا يعتبرون جهود الملياردير الأميركي للتأثير على سياساتهم الوطنية غير مقبولة على الإطلاق.

كما رأوا أن قطب التكنولوجيا الأميركي لا يعرف الكثير عن أي من البلدين أو القضايا التي تواجه مواطنيها.

إلى ذلك، بين الاستطلاع الذي أجرته YouGov في أعقاب سلسلة من التصريحات العدائية التي أطلقها مالك تسلا وسبايس أكس ومنصة التواصل الاجتماعي X، مهاجما رئيس الوزراء البريطاني، كير ستارمر، والمستشار الألماني، أولاف شولتس، أن حوالي 50% اعتبروا أنه من الأفضل تجاهله

كذلك أظهر الاستبيان الذي شمل أكثر من 2200 شخص في كل دولة، أن أغلبية 54% في كلا البلدين ترى أنه من غير المهم أن تقيم حكوماتهم علاقة جيدة مع ماسك.

هذا وأعرب 13% فقط من المشاركين باستطلاع في كلا البلدين عن اعتقادهم أن تدخلات ماسك في سياساتهم مقبولة.

بينما قال 69% في المملكة المتحدة و73% في ألمانيا عكس ذلك.

وعندما سُئلوا عن مدى فهم الملياردير الأميركي لسياسات بلدانهم والقضايا التي تواجههم، اعتبر حوالي الخمس فقط في كل دولة أنه يعرف "قدرًا لا بأس به".

وفي حين أكد 63% أنه لا يعرف الكثر عن شؤونهم.

كما اعتبرت نفس النسبة أنه يجهل السياسة والقضايا الأوروبية بشكل عام.

وكان ماسك الذي أولاه الرئيس الأميركي دونالد ترامب وزارة مستحدثة من أجل تفعيل كفاءة الحكومة والوزارات، ووقف الهدر والتوظيفات التي لا داعي لها، هاجم أكثر من مرة مؤخرا شولتس وحزبه.

كما دعا الألمان إلى انتخاب "حزب البديل" الذي يعتبر من قبل الكثير من الألمان حزبا يمينيا متطرفا، زاعماً أنه الوحيد القادر على إنقاذ البلاد. ووصف المستشار الألماني في ديسمبر الماضي، بالأحمق.

كذلك هاجم مرارا خلال الفترة الماضية رئيس الوزراء البريطاني أيضاً، داعياً إلى رحيله.

ولم يكتفِ بهذا بل تدخل أيضا في شؤون سياسية لبلدان أوروبية أخرى من بينها إسبانيا التي اتهمته بدعم النازيين. ولم تنجُ كندا من انتقاداته، واصفا رئيس وزرائها المستقيل جاتسن ترودو بـ "الفتاة".