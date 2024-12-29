"البروستات" تؤجل جلسات محاكمة نتنياهو بتهمة الخيانة

‎شفق نيوز/ وافقت المحكمة المركزية في تل أبيب، يوم الأحد، على طلب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو، تأجيل الجلسات المقررة هذا الأسبوع للإدلاء بشهادته في ملفات الفساد المتهم بها بتلقي الرشوة والاحتيال وخيانة الأمانة.

‎وتقدم نتانياهو بطلب التأجيل إلى المحكمة مساء السبت، مبرراً ذلك بأنه سيخضع لعملية لإزالة البروستات (الأحد)، بعدما خضع، الأربعاء، لفحص في مستشفى هداسا، حيث تبين وجود التهاب في المسالك البولية ناتج عن تضخم حميد في البروستات".

‎وذكر مكتب نتنياهو، أنه "منذ ذلك الحين، ولعدة أيام، تلقى رئيس الوزراء الإسرائيلي العلاج بالمضادات الحيوية التي قضت على العدوى"، لافتاً إلى أن جلسة الحكومة ستعقد، الاثنين، كالمعتاد.

‎وشهد العام الجاري خضوع نتانياهو لعملية جراحية ناجحة، في مارس، لعلاج فتق، وفق ما أفاد مكتبه وقتها. وفي يوليو من العام الماضي زرع الأطباء له جهاز تنظيم لضربات القلب بعد مخاوف طبية.

‎وأضاف بيان صادر عن المكتب بعد العملية، أن الأطباء اكتشفوا الفتق خلال فحص روتيني، وبعد التشاور تم اتخاذ قرار بإجراء عملية جراحية لرئيس الوزراء بعد انتهائه من جدول أعماله اليومي.