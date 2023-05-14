البرلمان العراقي يخصص تريليون دينار لصندوق أنشئ حديثاً يدعم القطاع الخاص

شفق نيوز/ خصصت اللجنة المالية في البرلمان العراقي، يوم الأحد، تريليون دينار، لصندوق "التنمية والمشاريع" الذي أنشئ حديثا لدعم القطاع الخاص وخلق "فرص التطوير والاستثمار".

جاء ذلك، خلال استضافة اللجنة، برئاسة النائب عطوان العطواني، مستشار رئيس الوزراء محمد النجار للاطلاع على البرامج المدرجة لصندوق العراق للتنمية والمشاريع التي تدعم القطاع الخاص لخلق فرص التطوير والاستثمار.

ورحبت اللجنة، بحسب بيان ورد لوكالة شفق نيوز، بمستشار رئيس الوزراء، واطلعت على فكرة إنشاء صندوق العراق للتنمية الداخلية، لتحسين البيئة الاستثمارية الجاذبة، وإطلاق التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة.

وخصصت اللجنة المالية، تريليون دينار، لتنفيذ المشاريع المدرجة ضمن الصندوق، والإسراع في عجلة الاقتصاد العراقي لرفد الموازنة وخزينة الدولة.

من جهته، استعرض محمد النجار، المشاريع التي تشتمل على جميع القطاعات وتعزيز التنمية المستدامة التي تحافظ على الموارد الطبيعية وتحسن الحياة المستقبلية للأجيال القادمة وتطوير خطط استراتيجية لتحسين الأداء.

وأوضح النجار، وفق البيان، أنواع المشاريع الداخلة في المبادرة، منها مشاريع ذات مردود اجتماعي، ومشاريع خدمات صغيرة، والمشاريع الرابحة، إضافة إلى صندوق التحول الرقمي، وصندوق الزراعة، والصناعة وغيرها.

ويهدف الصندوق الى إشراك القطاع الخاص في دعم جهود إعادة إعمار العراق وتنميتها واعادة التوازن لتفعيل الاستثمار في البلد، والعمل على تمويل المشاريع الإنمائية والعمرانية، ويتولى الصندوق إدارة هذه التمويلات وتنفيذ المشاريع المعتمدة لإعادة إعمار البنية التحتية للبلاد، وتحسين الخدمات الصحية والتعليمية، وتعزيز الاقتصاد وتطوير الصناعات الزراعية والصناعية.

وفي وقت سابق من اليوم، أعلن نائب رئيس مجلس النواب شاخوان عبدالله، أن المجلس سيعقد جلسة خاصة هذا الأسبوع للتصويت على مشروع قانون الموازنة الاتحادية العامة، بعد إنجاز اللجنة المالية تقريرها النهائي حول مشروع القانون.