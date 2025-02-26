"الأمن والحدود" على رأس الملفات.. الشرع في الأردن اليوم بزيارة رسمية

شفق نيوز/ يزور الرئيس السوري أحمد الشرع، اليوم الأربعاء، الأردن ويلتقي عاهلها الملك عبد الله الثاني، لبحث العديد من الملفات أبرزها "الحدود، والأمن، والاقتصاد، والمياه، واللاجئين".

وأعلنت مصادر دبلوماسية أردنية عن "زيارة الشرع إلى عمّان، وهي ثالث رحلة خارجية للشرع بعد السعودية وتركيا، منذ وصوله إلى السلطة، بعد هجوم خاطف للمعارضة أطاح خلاله ببشار الأسد في الثامن من كانون أول/ ديسمبر الماضي".

وتأتي الزيارة، قبل نحو أسبوع، من قمة عربية طارئة في القاهرة، تلقى الشرع دعوة رسمية لحضورها من الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي.

ويرى مراقبون أن "زيارة الشرع إلى عمّان، واللقاء مع الملك عبد الله، تكتسب أهمية كبيرة، خاصة وسط الظروف الإقليمية المعقدة في مقدمتها الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة والتوغل الإسرائيلي في بعض المناطق السورية".

وأضاف المراقبون، أن "الزيارة تأتي لاستقطاب دعم الأردن للإدارة الجديدة في سوريا التي تحتاج إلى مساندة الدول العربية لإرساء دعائم الأمن والاستقرار في ، وهو ما أكده الملك في دعم الأردن لوحدة سوريا، وأمنها واستقرارها، وتوطيد التعاون مع سوريا، وإدامة التنسيق إزاء مختلف القضايا المشتركة".

وحول أبرز الملفات المحتمل أن يتناولها لقاء الملك عبد الله والشرع، يعتقد المراقبون، أن هناك ملفات استراتيجية خاصة بالأمن سيتعامل الطرفان فيها بكثير من الانفتاح والشفافية، وأيضاً تبرز قضية المياه، فالأردن لديه مشكلة كبيرة في المياه، والحكم الجديد سيبدي كثيراً من المرونة تجاه مساعدة الأردن في هذه القضية، والإيفاء بحق المملكة من المياه المشتركة.

ويعتقد أن أهم الملفات تتمثل في محاولات الربط التجاري بين الدول المفتاحية، الآن، في المنطقة كالسعودية، والأردن، وسوريا، وتركيا، لذلك سيتشكل أشبه ما يمكن وصفه بهلال اقتصادي مهم جداً في المنطقة.

وتربط الأردن وسوريا حدود برية تمتد على 375 كيلومتراً، عانى معها الأردن، خلال السنوات الماضية، بشكل متواصل من عمليات تسلل وتهريب أسلحة ومخدرات، لا سيّما الكبتاغون، بعد أن تبين أن هذا الملف كان برعاية رسمية من النظام السابق.

وفي إشارة لملفات مهمة بين البلدين، قال وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي، الشهر الماضي، إن خطر تنظيم "داعش" ما زال ماثلاً في سوريا، ويشكل تهديداً حقيقياً، وإن نظام الرئيس السوري السابق بشار الأسد انتهك حقوق الأردن المائية.