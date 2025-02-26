"الأمن والحدود" على رأس الملفات.. الشرع في الأردن اليوم بزيارة رسمية

"الأمن والحدود" على رأس الملفات.. الشرع في الأردن اليوم بزيارة رسمية
شفق نيوز/ يزور
الرئيس السوري أحمد الشرع، اليوم الأربعاء، الأردن ويلتقي عاهلها الملك عبد
الله الثاني، لبحث العديد من الملفات أبرزها "الحدود، والأمن، والاقتصاد،
والمياه، واللاجئين".
وأعلنت مصادر
دبلوماسية أردنية عن "زيارة الشرع إلى عمّان، وهي ثالث رحلة خارجية للشرع
بعد السعودية وتركيا، منذ وصوله إلى السلطة، بعد هجوم خاطف للمعارضة أطاح خلاله
ببشار الأسد في الثامن من كانون أول/ ديسمبر الماضي".
وتأتي الزيارة،
قبل نحو أسبوع، من قمة عربية طارئة في القاهرة، تلقى الشرع دعوة رسمية لحضورها
من الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي.
ويرى مراقبون
أن "زيارة الشرع إلى عمّان، واللقاء مع الملك عبد الله، تكتسب أهمية
كبيرة، خاصة وسط الظروف الإقليمية المعقدة في مقدمتها الحرب الإسرائيلية على
قطاع غزة والتوغل الإسرائيلي في بعض المناطق السورية".
وأضاف
المراقبون، أن "الزيارة تأتي لاستقطاب دعم الأردن للإدارة الجديدة في
سوريا التي تحتاج إلى مساندة الدول العربية لإرساء دعائم الأمن والاستقرار في
، وهو ما أكده الملك في دعم الأردن لوحدة سوريا، وأمنها واستقرارها، وتوطيد
التعاون مع سوريا، وإدامة التنسيق إزاء مختلف القضايا المشتركة".
وحول أبرز
الملفات المحتمل أن يتناولها لقاء الملك عبد الله والشرع، يعتقد المراقبون، أن
هناك ملفات استراتيجية خاصة بالأمن سيتعامل الطرفان فيها بكثير من الانفتاح
والشفافية، وأيضاً تبرز قضية المياه، فالأردن لديه مشكلة كبيرة في المياه،
والحكم الجديد سيبدي كثيراً من المرونة تجاه مساعدة الأردن في هذه القضية،
والإيفاء بحق المملكة من المياه المشتركة.
ويعتقد أن أهم
الملفات تتمثل في محاولات الربط التجاري بين الدول المفتاحية، الآن، في المنطقة
كالسعودية، والأردن، وسوريا، وتركيا، لذلك سيتشكل أشبه ما يمكن وصفه بهلال
اقتصادي مهم جداً في المنطقة.
وتربط الأردن
وسوريا حدود برية تمتد على 375 كيلومتراً، عانى معها الأردن، خلال السنوات
الماضية، بشكل متواصل من عمليات تسلل وتهريب أسلحة ومخدرات، لا سيّما الكبتاغون،
بعد أن تبين أن هذا الملف كان برعاية رسمية من النظام السابق.
وفي إشارة
لملفات مهمة بين البلدين، قال وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي، الشهر الماضي،
إن خطر تنظيم "داعش" ما زال ماثلاً في سوريا، ويشكل تهديداً حقيقياً،
وإن نظام الرئيس السوري السابق بشار الأسد انتهك
حقوق الأردن المائية.