الأحزاب الكوردية بشأن مؤتمر الحوار الوطني السوري: شكلي ولا قيمة لمخرجاته

شفق نيوز/ انتقدت أحزاب من الإدارة الذاتية الكوردية السورية، يوم الثلاثاء، التمثيل "الشكلي" في مؤتمر الحوار الوطني السوري، الذي يعقد في وقت سابق من اليوم.

وذكرت الأحزاب في بيان وقّعه 35 حزباً كوردياً، اطلعت عليه وكالة شفق نيوز، أن "مؤتمر الحوار الوطني الحقيقي يجب أن يكون شاملاً، أما المؤتمرات التي تُعقد بتمثيل شكلي لأفراد لا يعكسون حقيقة المكونات السورية، فلا معنى ولا قيمة لمخرجاته، وهي غير مجدية".

واعتبرت الأحزاب، بحسب البيان، أن "هذه المؤتمرات لن تسهم في إيجاد حلول فعلية للأزمة التي تعاني منها البلاد".

وقال الشرع، خلال كلمة افتتاح المؤتمر، وتابعته وكالة شفق نيوز، إن "سوريا تحملت أوجاعاً وآلاماً اقتصادية وسياسية في ظل حكم البعث وآل الأسد".

وأضاف، أن "الثورة أنقذت سوريا من الضياع، لكنها ما تزال تواجه تحديات كبيرة"، مشدداً على أن "البلاد عادت إلى أهلها بعد أن سرقت على حين غفلة".

كما أشار إلى أن "سوريا تمر بمرحلة إعادة بناء الدولة من جديد بعد ما لحق بها من دمار وخراب"، مؤكداً أن "وحدة البلاد لا تقبل القسمة".

وأكد الشرع، أن "احتكار السلاح بيد الدولة ليس رفاهية بل واجب وفرض"، مشدداً على "ضرورة عدم تحميل سوريا أكثر مما تطيق، واعتبار السلم الأهلي مسؤولية تقع على عاتق أبناء الوطن جميعاً".