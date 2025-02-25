الأحزاب الكوردية بشأن مؤتمر الحوار الوطني السوري: شكلي ولا قيمة لمخرجاته

الأحزاب الكوردية بشأن مؤتمر الحوار الوطني السوري: شكلي ولا قيمة لمخرجاته
شفق نيوز/
انتقدت أحزاب من الإدارة الذاتية الكوردية السورية، يوم الثلاثاء، التمثيل
"الشكلي" في مؤتمر الحوار الوطني السوري، الذي يعقد في وقت سابق من
اليوم.
وذكرت الأحزاب
في بيان وقّعه 35 حزباً كوردياً، اطلعت عليه وكالة شفق نيوز، أن "مؤتمر
الحوار الوطني الحقيقي يجب أن يكون شاملاً، أما المؤتمرات التي تُعقد بتمثيل
شكلي لأفراد لا يعكسون حقيقة المكونات السورية، فلا معنى ولا قيمة لمخرجاته، وهي
غير مجدية".
واعتبرت
الأحزاب، بحسب البيان، أن "هذه المؤتمرات لن تسهم في إيجاد حلول فعلية
للأزمة التي تعاني منها البلاد".
وقال الشرع،
خلال كلمة افتتاح المؤتمر، وتابعته وكالة شفق نيوز، إن "سوريا تحملت
أوجاعاً وآلاماً اقتصادية وسياسية في ظل حكم البعث وآل الأسد".
وأضاف، أن
"الثورة أنقذت سوريا من الضياع، لكنها ما تزال تواجه تحديات كبيرة"،
مشدداً على أن "البلاد عادت إلى أهلها بعد أن سرقت على حين غفلة".
كما أشار إلى
أن "سوريا تمر بمرحلة إعادة بناء الدولة من جديد بعد ما لحق بها من دمار
وخراب"، مؤكداً أن "وحدة البلاد لا تقبل القسمة".
وأكد الشرع،
أن "احتكار السلاح بيد الدولة ليس رفاهية بل واجب وفرض"، مشدداً على
"ضرورة عدم تحميل سوريا أكثر مما تطيق، واعتبار السلم الأهلي مسؤولية تقع
على عاتق أبناء الوطن جميعاً".