الانسحابات تهز الجيش الإسرائيلي.. 500 ضابط يتركون الخدمة وسط نقص بـ7 آلاف جندي

شفق نيوز/ أفادت وسائل إعلام عبرية اليوم الخميس، بأن 500 ضابط برتبة رائد تركوا الخدمة بالجيش الاسرائيلي بإرادتهم خلال النصف الأخير من 2024.

وبحسب يسرائيل هيوم، تفاجأت قيادة الجيش الإسرائيلي من حجم ظاهرة الانسحاب وتقديرات بأنها ستتسع بعد وقف إطلاق النار.

وقالت القناة 12 الإسرائيلية إن الجيش الإسرائيلي يعاني من نقص حاد في صفوفه بنحو 7 آلاف مقاتل ومساند للقتال بسبب الحرب المستمرة على عدة جبهات.

وأضافت القناة أن وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس طلب فحص خطط الجيش لتجنيد اليهود المتشددين، وما إذا كان من الممكن تحقيق الأهداف المحددة.

وتابعت أن الهدف المحدد هو تجنيد 4800 من اليهود المتشددين سنويًا، ومن المتوقع أن يرتفع العدد تدريجيًا على مر السنوات.

ومن شأن هذا الطرح أن يعيد إلى الواجهة الصدام بين المؤسسة العسكرية و"الحريديم" من اليهود المتشددين، الذين يرفضون بشكل قطعي الخدمة العسكرية.

وكان وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس صادق في نوفمبر الماضي على إرسال 7 آلاف أمر تجنيد للخدمة العسكرية إلى الشبان اليهود المتدينين، وفجّر بذلك أزمة ائتلافية لحكومة بنيامين نتنياهو.