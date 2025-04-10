الاستخبارات الإيرانية تستبعد اندلاع الحرب هذا العام

شفق نيوز/ رأى وزير الاستخبارات الإيراني إسماعيل الخطيب، يوم الخميس، أن المؤشرات الجدية لهجوم عسكري على إيران غير متوفرة، متوقعا أن تشهد بلاده هدوءا وسلاماً هذا العام.

وقال الخطيب، وفقاً لما نقلته وكالة "مهر" الإيرانية، تابعته وكالة شفق نيوز، إن "تركيز العدو وجهوده كلن منصبا على تقويض السلطة الأمنية للنظام وزعزعة استقرار البلاد داخليا، ولكن بفضل الله شهدنا في العام الماضي تقوية وتعزيز البنية الداخلية للقوة وظهور مظاهر الديناميكية والصمود والازدهار في مختلف المجالات".

وتابع أن "إنتاج ونشر الأخبار الكاذبة وخلق أجواء نفسية مليئة بالتحديات والتشكيلات الحربية من أجل خلق حالة من انعدام الأمن النفسي في المجتمع من بين أهداف العدو، ولا توجد أي مؤشرات جدية على هجوم عسكري، ومن المتوقع أن يسود السلام في البلاد هذا العام".

وأكمل الخطيب: "اتخذنا التدابير والترتيبات اللازمة لمواجهة استراتيجية الضغط الأقصى الأمريكية داخل البلاد".