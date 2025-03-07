الاستخبارات السورية تدعو أتباع الأسد لتسليم أنفسهم: لا سبيل أمامكم

شفق نيوز/ دعا رئيس جهاز الاستخبارات العامة في سوريا أنس خطاب، يوم الجمعة، أتباع الرئيس السوري السابق بشار الأسد، إلى تسليم أنفسهم وأسلحتهم لأقرب جهة أمنية.

وقال خطاب في تصريح أوردته وسائل إعلام سورية: "ليس أمامكم سبيل إلا أن تسلموا أنفسكم وأسلحتكم لأقرب جهة أمنية، وذلك لضمان سلامة سوريا وشعبها وعودة الأوضاع إلى الاستقرار والأمان".

ولفت خطاب، إلى أن "بعض ضعاف النفوس والمجرمين استغلوا الأوضاع السابقة والظروف الصعبة التي مرت بها البلاد، فراحوا يخططون ويجهزون لمحاولة ضرب الوجه الجديد لسوريا المستقبل الذي آلمهم زهوه وازدهاره".

وأوضح أنه: "حسب التحقيقات الأولية، فإن قيادات عسكرية وأمنية سابقة تتبع للنظام السابق تقف وراء التخطيط والتدبير لهذه الأفعال، عبر توجيهها من قبل بعض الشخصيات الفارة خارج البلاد والمطلوبة القضاء".