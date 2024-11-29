الاستخبارات الروسية تتهم "الغرب" باحتلال أوكرانيا بـ"قوات حفظ السلام"

شفق نيوز/ اتهمت الاستخبارات الخارجية الروسية، كل من رومانيا وبولندا وألمانيا وبريطانيا، بمحاولة "احتلال" الأراضي الأوكرانية، بمخطط غربي لإرسال 100 ألف من "قوات حفظ السلام" إلى أوكرانيا.

وجاء في بيان المكتب الصحافي للاستخبارات الخارجية الروسية، اليوم الجمعة: "سيحتاج الغرب إلى احتلال أوكرانيا بشكل فعلي من أجل مواجهة التحديات، ومن الطبيعي أن يتم ذلك تحت ستار نشر قوات لحفظ السلام في الدولة، وقد تم تحديد الأراضي التي سيتم تقسيمها بين المحتلين: ساحل البحر الأسود - رومانيا، والمناطق الغربية من أوكرانيا - بولندا، والمناطق الوسطى والشرقية - ألمانيا، والمناطق الشمالية بما في ذلك منطقة العاصمة - بريطانيا".

وأوضح البيان: "في المجموع، من المخطط إدخال 100 ألف ممن يسمون بقوات حفظ السلام إلى أوكرانيا".

فيما أعلن المكتب الصحافي لجهاز الاستخبارات الخارجية الروسية أن حلف "الناتو" يميل بشكل متزايد إلى تجميد الصراع الأوكراني بسبب عدم وجود آفاق لإلحاق هزيمة استراتيجية بروسيا.

وجاء في البيان الصادر عن الاستخبارات الخارجية الروسية: "في سياق الافتقار الواضح للأمل بإلحاق هزيمة استراتيجية بروسيا في ساحة المعركة، يميل حلف "الناتو" بشكل متزايد إلى الحاجة لتجميد الصراع الأوكراني، وينظر الغرب إلى هذا السيناريو باعتباره فرصة لاستعادة القدرات القتالية للقوات الأوكرانية وتجهيز كييف بشكل كامل للانتقام".

وبحسب البيان، يقوم حلف "الناتو" بإنشاء مراكز تدريب في أوكرانيا يتوقع أن يتم من خلالها حشد ما لا يقل عن مليون أوكراني للتعبئة.