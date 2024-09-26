الادعاء التايواني يستجوب 4 أشخاص في قضية "البيجر"

شفق نيوز/ قال الادعاء التايواني، إنه استجوب حتى الآن 4 شهود في تحقيقاته بشأن شركة تايوانية على صلة بأجهزة "البيجر" التي انفجرت الأسبوع الماضي في لبنان.

وقال متحدث باسم مكتب الادعاء العام لمنطقة شيلين في تايبيه، الذي يقود التحقيق في قضية شركة "غولد أبولو" التايوانية ، إنه جرى استجواب موظف حالي وموظف سابق كشاهدين، بالإضافة إلى شخصين الأسبوع الماضي.

وأضاف المتحدث "نحقق في هذه القضية على وجه السرعة، ونسعى إلى حلها في أقرب وقت ممكن". وأحجم عن ذكر اسمي الشخصين اللذين تم استجوابهما أو القول ما إذا كان المدعون يخططون لاستجواب المزيد.

في الأسبوع الماضي، استجوب ممثلو الادعاء رئيس شركة غولد أبوللو ومؤسسها هسو تشينغ كوانغ و"تيريزا وو"، الموظفة الوحيدة في شركة تدعى أبوللو سيستمز.

ونفت شركة غولد أبوللو، ومقرها في تايوان، الأسبوع الماضي تصنيع الأجهزة المستخدمة في الهجوم، وقالت إن شركة "بي.إيه.سي" في المجر لديها ترخيص لاستخدام علامتها التجارية. كما قالت حكومة تايوان إن أجهزة البيجر لم تُصنع في تايوان، وفقاً لوكالة "رويترز".

وقالت مصادر أمنية إن إسرائيل مسؤولة عن انفجارات أجهزة اللاسلكي التي زادت من حدة الصراع المتنامي مع حزب الله اللبناني، ولم تؤكد أو تنفِ تورطها.

وما زالت كيفية زرع المتفجرات في أجهزة البيجر ومتى حدث ذلك وتفجيرها عن بعد لغزاً لم يُحَلّ. واستدعت عمليات البحث عن أجوبة تحقيقات في تايوان وبلغاريا والنرويج ورومانيا.