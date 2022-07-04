اكثر من 5 مليارات دولار مبيعات مزاد البنك المركزي العراقي في شهر

شفق نيوز/ بلغت مبيعات البنك المركزي العراقي من مزاد العملة الصعبة للدولار الأمريكي خلال شهر حزيران الماضي أكثر من 5 مليارات دولار .

وذكر مراسل وكالة شفق نيوز، أن البنك المركزي باع خلال شهر حزيران الماضي في الايام التي فتح فيها مزاده لبيع وشراء الدولار الامريكي 5 مليارات و300 مليون و417 الفا و675 دولارا، وبمعدل 240 مليونا و و928 الفا و 76 دولارا يوميا، مرتفعا عن شهر ايار الماضي الذي بلغ معدل المبيعات فيه 202 مليونان و 884 الفا و866 دولارا.

واضاف مراسلنا ان الارتفاع في مبيعات البنك الكلية جاء نتيجة تجاوز مبيعاته من الدولار الى اكثر من 250 مليون دولار يوميا مع الربع الاخير من الشهر.

واشار مراسلنا الى ان معظم هذه المبيعات ذهبت على شكل حوالات للخارج لتمويل التجارة الخارجية، فيما بلغ سعر بيع الدولار المحول لحسابات المصارف في الخارج، اضافة الى البيع النقدي 1460 دينار عراقي لكل دولار.