اغتيال قيادي بحماس في جنوب لبنان بضربة إسرائيلية

شفق نيوز/ أعلن الجيش الإسرائيلي، يوم الاثنين، اغتيال المسؤول العسكري لحركة حماس في لبنان محمد شاهين، في غارة على مركبته في صيدا بجنوب لبنان.

وذكر الجيش الإسرائيلي، في بيان أطلعت عليه وكالة شفق نيوز، أن "شاهين كان متورطا في إطلاق الصواريخ باتجاه العمق الإسرائيلي".

واستهدفت مُسيرة إسرائيلية سيارة في مدينة صيدا، وذلك عشية انتهاء المهلة المحددة لانسحاب القوات الإسرائيلية يوم غد.

وعلى صعيد متصل، ذكر مصدر أمني، أن المستهدف في الغارة الإسرائيلية هو أحد كوادر حركة حماس، ويتعلق الأمر حسب المصدر بمحمد شاهين، كما نقلت وكالة رويترز عن مصدرين أمنيين لبنانيين أن الغارة استهدفت قياديا في حماس.

وكشف المصدر الأمني اللبناني أنه يتم إجراء فحوصات للحمض النووي للتأكد من هوية الشخص المستهدف في صيدا.

ونقلت صحيفة "جيروزاليم بوست"، عن مسؤول إسرائيلي أن القيادي في حماس الذي استهدفته الغارة كان يخطط لهجوم ضد الإسرائيليين.

كما قالت الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام الرسمية، إن مسيرة للعدو الإسرائيلي استهدفت سيارة على الطريق السريع البحري عند ملعب صيدا البلدي، مضيفة أن السائق كان ما زال في داخلها، في حين قالت وزارة الصحة إن شخصا استشهد في الغارة الإسرائيلية.