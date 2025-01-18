اغتيال قاضيين إيرانيين وإصابة ثالث بهجوم مسلح في طهران

شفق نيوز/ قُتل قاضيان من قضاة المحكمة العليا في إيران، وأصيب ثالث بجروح خطيرة، يوم السبت، جراء هجوم مسلح استهدفهم في العاصمة طهران، وفق وسائل إعلام إيرانية.

وقالت وكالة أنباء "ميزان" الإيرانية إن 3 من كبار القضاة في المحكمة العليا تعرضوا لهجوم مسلح في العاصمة طهران.

كما نشرت وكالة أنباء "فارس نيوز" هوية القضاة، مضيفة: "قاضيان من قضاة المحكمة محمد مقيسه وعلي رزيني قُتلا، كما أصيب القاضي ميري وحارسه الشخصي".

ونقلت الوكالة عن مصدر مطلع قوله: "إن هؤلاء القضاة تعرضوا لإطلاق نار حي، ما أدى إلى مقتل اثنين منهم وإصابة أحدهم، وانتحر المهاجم بعد إطلاق النار".

وبحسب وسائل الإعلام الإيرانية، لم تتضح بعد دوافع المهاجم أو جنسيته.