اعلام عبري: سقوط صاروخ حوثي في مصر

شفق نيوز/ أفاد الاعلام العبري، اليوم الأحد، بأن صاروخا أطلق من اليمن مساء أمس سقط في جنوب سيناء بمصر على بعد 250 كم من إسرائيل.

وذكرت القناة الـ12 العبرية ، أن الصاروخ أطلق بالتزامن مع الهجوم الأمريكي على اليمن، لا يُعرف إن كان موجها لإسرائيل.

كما قالت صحيفة "جيروزاليم بوست" العبرية إنّ "صاروخاً أطلقه الحوثيون من اليمن ليلاً سقط في شبه جزيرة سيناء المصرية على مقربة من مدينة شرم الشيخ الساحلية".

وأيضاً، هذا ما أكده موقع "واللا" العبري، والذي أفاد بـ"سقوط صاروخ يمني في مصر بعد تهديد جماعة أنصار الله الحوثي بتجديد العمليات ضد إسرائيل".

ووفق الإعلام العبري، فإنّ "الجيش الإسرائيلي يُحقّق في ما إذا كان الصاروخ كان موجّهاً إلى إسرائيل، ولم يتمكّن من تأكيد ذلك بعد في هذه المرحلة".

وتشير تقارير إسرائيلية إلى أنّ "القوات الجوية بدت حالة تأهب قصوى خلال الأيام الأخيرة، تحسّباً لتهديد الحوثيين، خاصة في ظل العملية الأميركية التي بدأت في اليمن".

وسبق وأن سقطت العديد من الصواريخ التي تطلقها جماعة الحوثي اليمنية باتجاه إسرائيل، في شبه جزيرة سيناء الحدودية مع إسرائيل.

والأسبوع الماضي، أعلنت جماعة "أنصار الله" الحوثيين استئناف حظر عبور كافة السفن الإسرائيلية من البحرين الأحمر والعربي وباب المندب وخليج عدن، "بعد انتهاء المدة المحددة للمهلة التي منحها عبدالملك الحوثي للوسطاء لدفعِ العدو الإسرائيلي والضغط عليه لإعادة فتحِ المعابرِ وإدخال المساعدات إلى قطاعِ غزة".

وعلق الحوثيون عملياتهم لاستهداف السفن في أعقاب الاتفاق على وقف إطلاق النار في قطاع غزة بين إسرائيل وحركة "حماس"، الذي تم التوصل إليه في 19 يناير / كانون الثاني الماضي.

ومساء أمس السبت، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إصداره أوامر للجيش الأمريكي بشن عمليات عسكرية "حاسمة وقوية" ضد جماعة الحوثيين في اليمن.

وأكد ترامب أن الولايات المتحدة لن تتهاون في الرد على هجمات الحوثيين، قائلا: "سنستخدم قوة ساحقة وقاتلة لتحقيق أهدافنا"، وأضاف أن "الحوثيين تسببوا في شل حركة الشحن في أحد أهم الممرات المائية العالمية، مما أثر سلبا على التجارة الدولية وانتهاك مبدأ حرية الملاحة الذي تعتمد عليه الاقتصادات العالمية".

وأعلن "الحوثيون"، اليوم الأحد، ارتفاع عدد ضحايا القصف الأمريكي في محافظتي صنعاء وصعدة باليمن إلى 45 قتيلا وجريحا في حصيلة أولية.

وقال أنيس الأصبحي، المتحدث باسم وزارة الصحة الخاضعة لسيطرة "الحوثيين" في تصريح لوكالة الأنباء الألمانية: "أدى قصف العدوان الأمريكي إلى استشهاد 23 مدنيا وإصابة 22 آخرين معظمهم من الأطفال والنساء في محافظتي صعدة وصنعاء".