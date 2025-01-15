اعلام إسرائيلي يتحدث عن توقيع وقف اطلاق النار في غزة "الليلة"

شفق نيوز/ كشفت وسائل إعلام إسرائيلية عن موعد توقيع اتفاق وقف إطلاق النار وصفقة التبادل مع حركة "حماس".

ووفق القناة الـ12 الإسرائيلية فإن التوقيع سيكون هذا المساء، أما الإعلان عن الصفقة فقد يكون غدا، وبدء إطلاق سراح المحتجزين من الأحد.

ونقلت هيئة البث الإسرائيلية عن مصادر مشاركة في المحادثات أن "المفاوضات مستمرة والخلافات قابلة للحل".

فيما قال مسؤول إسرائيلي لموقع "واللا" الإخباري الإسرائيلي، إن "هناك تقدما إيجابيا في المفاوضات".

وأوضح مسؤول آخر: "متفائلون بأنه سيكون هناك اتفاق غدا الخميس على الأكثر".

بدورها، ربطت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية ما بين الإعلان عن الاتفاق، ومراسم تنصيب الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب، يوم الإثنين المقبل.

وقالت: "من المقرر أن يؤدي الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب اليمين الدستورية يوم الإثنين المقبل، وقد أبلغ الجانبين بالفعل أنه يتوقع أن يرى ليس فقط اتفاقا موقعا بل بداية التنفيذ قبل عودته إلى البيت الأبيض".

وأضافت: "كان القصد الأصلي الإعلان عن الاتفاق يوم الأربعاء أو الخميس، ثم عرضه على مجلس الوزراء الإسرائيلي للموافقة عليه بسرعة ثم البدء في تنفيذه خلال عطلة نهاية الأسبوع أو الأحد المقبل".

وتابعت: "الفكرة هنا هي إطلاق سراح الرهائن الإناث أولاً، مضيفة: "وعلى مدار 42 يوما، من المفترض أن تطلق حماس سراح 33 رهينة، معظمهم على قيد الحياة، في سلسلة من المجموعات الصغيرة".

ومضت قائلة: "من المقرر أن تبدأ المفاوضات لتنفيذ المرحلة الثانية في اليوم السادس عشر، حيث سيتم إطلاق سراح بقية الرهائن والجثث والترتيبات العامة للانسحاب الإسرائيلي النهائي من قطاع غزة".