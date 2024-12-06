اعتقال عراقي خطط لهجوم إرهابي على سوق ألماني

شفق نيوز/ ألقت الشرطة الألمانية، يوم الجمعة، القبض على لاجئ عراقي في أوغسبورغ، بتهمة التخطيط والتحضير لهجوم إرهابي على سوق عيد الميلاد بالمدينة.

وأفادت قناة "فيلت" الألمانية، بأن مواطنا عراقيا يبلغ من العمر 37 عاما (لم يذكر اسمه بسبب قانون حماية البيانات الشخصية بألمانيا) تم احتجازه، 4 ديسمبر/كانون الأول، في منزل لطالبي اللجوء.

‎وبحسب الصحيفة، فإن المتهم زار أحد أسواق عيد الميلاد في المدينة والتقط صورا "كجزء من عمله الاستخباراتي"، وكإجراء احترازي، قررت الشرطة اعتقاله.

‎وكما ذكرت القناة التلفزيونية، فقد لفت المشتبه به أنظار ضباط إنفاذ القانون، إلى أنه تحدث بشكل إيجابي عن أنشطة تنظيم داعش على شبكات التواصل الاجتماعي.

‎وتلقت ألمانيا معلومات عن نشاط مشبوه للاجئ عراقي على شبكات التواصل الاجتماعي من جهاز استخبارات أجنبي، وأشير إلى أنه أجرى اتصالات مع أعضاء تنظيم داعش، وذكر أيضا على وسائل التواصل، إمكانية قيادة السيارة وسط حشد من الناس في سوق عيد الميلاد، وسبق أن وقعت من قبل مثل هذه الهجمات الإرهابية في ألمانيا.

‎وبحسب القناة التلفزيونية، فقد وصل المشتبه به إلى ألمانيا مطلع عام 2023 وطلب اللجوء، وبعد إلقاء القبض عليه، بدأت عملية ترحيله، فيما أوضحت القناة أن التشريع الألماني يسمح بترحيل اللاجئين إذا كان هناك شك معقول في أنهم قد يشكلون تهديدا إرهابيا، ولم تقدم السلطات الألمانية بعد تقريرا رسميا عن هذه القضية.

‎وقد تم اعتقال أشخاص عدة في ألمانيا، خلال الأيام الأخيرة، للاشتباه في قيامهم بالتحضير لمثل هذه الجرائم، حيث تم اعتقال صبي يبلغ من العمر 17 عاما، بمدينة إلمشورن (ولاية شليسفيغ الفيدرالية) بشمال البلاد، للاشتباه بقيامه بالتحضير لهجوم إرهابي كبير عشية عيد الميلاد.

‎وفي 26 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، جرى اعتقال مراهق أيضا في ولاية راينلاند بالاتينات الفيدرالية، وبسحب المحققين، فإن المشتبه به خطط لتنفيذ هجوم باستخدام عبوة ناسفة "لأسباب إسلامية".