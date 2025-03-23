اعتقال ضابط سوري رفيع مقرب من ماهر الأسد في دير الزور

شفق نيوز/ أعلنت إدارة الأمن العام في محافظة دير الزور، اليوم الأحد، عن إلقاء القبض على العميد السابق عبد الكريم أحمد الحمادة، المقرب من ماهر الأسد، شقيق الرئيس السوري السابق بشار الأسد.

وذكرت وكالة الأنباء السورية "سانا" أن الحمادة كان يشغل منصب مدير إدارة ملف التسوية مع النظام السابق، بالإضافة إلى كونه مستشارًا ومسؤولًا عن التنسيق بين ضباط النظام السابق وقيادات الحرس الثوري الإيراني.

ومنذ الإطاحة بنظام الأسد، فتحت إدارة العمليات العسكرية السورية مراكز للتسوية مع عناصر النظام السابق لتسليم أسلحتهم، إلا أن رفض بعضهم لذلك أدى إلى مواجهات في عدد من المحافظات.