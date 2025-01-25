اعتقال شاب أمريكي دعا لاغتيال ترامب عبر "تيك توك"

شفق نيوز/ أوقفت السلطات في ولاية إنديانا الأميركية، أحد مواطنيها، لنشره مقاطع فيديو على حسابه في منصة "تيك توك" يحرض فيها على العنف ضد الحكومة، بما في ذلك اغتيال الرئيس دونالد ترامب.

ونشر المشتبه به، ويدعى دوغلاس ثرامز، البالغ من العمر 23 عاما والمقيم في غوشن، مقاطع الفيديو على شبكة التواصل الاجتماعي "تيك توك" بين 20 و22 كانون الثاني/يناير، حسبما أوضح أحد أفراد مكتب التحقيقات الفدرالي الأميركي (إف بي آي) في وثائق قانونية الخميس.

وقال المصدر إن المشتبه به "في جميع مقاطع الفيديو كان مرئيا ومسموعا ويمكن التعرف إليه".

ويدعو المشتبه به في أحد تلك المقاطع إلى "هجمات بالقنابل ضد جميع المباني الحكومية" ويقول في إشارة إلى الرئيس ترامب "يجب اغتياله وهذه المرة لا تخطئوا"، وفقا لما جاء في الوثائق.

وهذه إشارة على الأرجح إلى محاولتي الاغتيال الفاشلتين في 13 يوليو في بنسلفانيا وفي 15 أيلول/سبتمبر في فلوريدا ضد ترامب الذي كان آنذاك المرشح الجمهوري لخوض الانتخابات الرئاسية.

وفي مقطع فيديو آخر، دعا ثرامز إلى تغيير سياسي "من خلال السلاح" معتبرا أنه "السبيل الوحيد"، وفق المصدر نفسه.