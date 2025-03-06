اعتقال إبراهيم حويجة.. "رجل اغتيالات الأسد"

شفق نيوز/ أعلن جهاز الأمن الداخلي في الإدارة السورية الجديدة، مساء الخميس، اعتقال رئيس المخابرات العامة السابق إبراهيم حويجة، المتهم بتنفيذ اغتيالات في عهد نظام حافظ الأسد، والد بشار الأسد.

وذكر مصدر بإدارة جهاز الأمن الداخلي لوكالة الأنباء السورية "سانا": "بعد الرصد الدقيق والتحري، تمكنت قواتنا في مدينة جبلة من اعتقال اللواء إبراهيم حويجة رئيس المخابرات العامة السابق في سوريا والمتهم بمئات الاغتيالات بعهد المجرم حافظ الأسد، منها الإشراف على اغتيال كمال بيك جنبلاط".

وكانت مصادر متعددة في سوريا، قد كشفت بوقت سابق من اليوم، عن مقتل العشرات من قوات الشرطة، في شمال الساحل السوري، جراء الاشتباكات المسلحة الدائرة مع أنصار النظام السوري السابق.

وقال مسؤول في المكتب الإعلامي لوزارة الدفاع السورية لوكالة شفق نيوز، أن "قوات الجيش السوري توجهت إلى مكان الاشتباكات في منطقة جبلة بالساحل السوري، لتكون ساندة بجانب قوات الشرطة والقوات الأمنية"، لافتاً إلى أن "عدد القتلى حتى هذه اللحظة هو 13 شرطيا".

في السياق، أكد مصدر مطلع لوكالة شفق نيوز، إن "الاشتباكات في منطقة جبلة، بالساحل السوري ما تزال مستمرة".

وأضاف أن "هذه الاشتباكات هي الأخطر منذ سقوط النظام السابق بقيادة بشار الأسد".

وكانت وكالة الأنباء السورية "سانا"، أفادت قبل قليل، نقلا عن مصدر بوزارة الدفاع السورية، أن تعزيزات عسكرية ضخمة تتجه إلى منطقة جبلة وريفها لمؤازرة قوات الأمن العام، وإعادة الاستقرار للمنطقة