اشتباكات عشائرية جنوبي سوريا تسفر عن اصابات

شفق نيوز/ أفادت وسائل إعلام سورية، الخميس، بسقوط جرحى في اشتباكات عشائرية شمالي محافظة درعا في جنوب البلاد.

وذكر "تلفزيون سوريا" أن اشتباكات مسلحة بالأسلحة الرشاشة اندلعت بين مسلحين من عشائر البدو في منطقة الصافيا قرب مدينة إزرع شمالي درعا، مشيرًا إلى أن الاشتباكات مستمرة منذ أكثر من يوم بين عوائل البدو.

وأضاف أن إدارة العمليات العسكرية دخلت إلى مدينة إزرع لملاحقة فلول النظام الفارين من عملية التسوية، لافتًا إلى أن مدينة إزرع لم تخضع لسيطرة قوات المعارضة خلال سنوات الثورة، وظلت مركزًا أمنيًا تابعًا للنظام السوري السابق.