اشتباكات دامية في اللاذقية بين قوات الأمن السوري ومجموعات مسلحة موالية للأسد

شفق نيوز/ اندلعت اشتباكات عنيفة، مساء يوم أمس الخميس، بين القوات الحكومية السورية ومجموعات مسلحة موالية للأسد، في محافظة اللاذقية، ما أسفر عن سقوط عشرات القتلى، وفقاً للمرصد السوري لحقوق الإنسان.

وأكد المرصد مقتل 48 شخصاً على الأقل خلال المواجهات الدامية التي شهدتها مدينة جبلة ومحيطها في ريف اللاذقية، بينهم 28 مقاتلاً موالياً للأسد وأربعة مدنيين قضوا برصاص قوات الأمن السورية، إضافة إلى مقتل 16 عنصراً من قوات الأمن على يد المسلحين الموالين للأسد.

وأعلنت إدارة الأمن العام في محافظة اللاذقية فرض حظر تجوال حتى الساعة العاشرة من صباح اليوم الجمعة، وفق ما نقلته وكالة الأنباء السورية الرسمية "سانا".

كما تم فرض حظر تجوال عام في مدينتي حمص وطرطوس، اعتباراً من مساء الخميس وحتى صباح اليوم، ضمن تدابير أمنية مشددة.

وفي وقت سابق، قالت قوات الأمن السورية إنها تخوض اشتباكات عنيفة في غرب البلاد ضد مجموعات مسلحة تتبع للضابط السابق سهيل الحسن، الذي كان من أبرز قادة الجيش في نظام بشار الأسد.

ونقلت "سانا" عن مدير أمن محافظة اللاذقية أن "المجموعات المسلحة التي تشتبك معها قواتنا الأمنية في ريف اللاذقية تتبع لمجرم الحرب سهيل الحسن".