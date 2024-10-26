اسرائيل تعلن انتهاء هجومها على ايران، وطهران تقول إنها تصدت له

شفق نيوز/ أعلنت هيئة البث الإسرائيلية، صباح السبت، انتهاء هجوم من ثلاث موجات على إيران، في وقت ذكرت فيه طهران أن دفاعاتها الجوية تصدت له.

وقال الجيش الإسرائيلي: نفذنا ضربات دقيقة ضد أهداف عسكرية في عدد من المناطق بإيران، استهدفت مصانع صواريخ إيرانية استخدمت في الهجمات على إسرائيل.

وأضاف: "استهدفنا صواريخ أرض - جو وقدرات عسكرية إيرانية من ضمنها مسيرات، وأن الضربة جاءت للرد على الهجمات الإيرانية ضد إسرائيل".

من جانبها ذكرت صحيفة نيويورك تايمز أن العملية الإسرائيلية ضد إيران أنتهت بعد ضرب نحو 20 هدفاً.

وبهذه الاثناء قال موقع "أكسيوس" الامريكي إن الموجتين الثانية والثالثة على إيران ركزتا على قواعد صواريخ ومسيرات

في أول تعليق رسمي على الهجمات الإسرائيلية، أكد الدفاع الجوي الإيراني أنه تصدى لمحاولة إسرائيل مهاجمة بعض الأماكن في البلاد.

فيما أعلن الطيران المدني، تعليق كل الرحلات الجوية في البلاد حتى إشعار آخر.

وتوعدت تل أبيب مراراً برد على الهجوم الإيراني، بينما حثتها واشنطن على اقتصار هجماتها على القواعد العسكرية دون المنشآت النفطية والنووية الإيرانية.

وتأتي هذه التطورات بعدما أطلقت طهران يوم الأول من أكتوبر أكثر من 180 صاروخا نحو إسرائيل مستهدفة 3 قواعد جوية إسرائيلية، قالت إيران إنها رداً على اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية بطهران أواخر يوليو الماضي، فضلا عن جنرال بالحرس الثوري الإيراني كان مع زعيم حزب الله حسن نصرالله، يوم اغتياله في الضاحية الجنوبية لبيروت في 27 سبتمبر الماضي.