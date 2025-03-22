اسرائيل تعلن اغتيال قيادي في حزب الله

شفق نيوز/ أعلن الجيش الإسرائيلي، السبت، اغتيال قيادي عسكري في حزب الله اللبناني خلال غارة.

وقال الجيش في بيان: "قتلنا رضوان سليم عواضة قائد بعمليات حزب الله في الغارة على صور جنوب لبنان".

وكان الطيران الحربي الإسرائيلي قد أغار مساء السبت على مدينة الصور في عمق الجنوب اللبناني، بعد غارات أخرى شنها على وادي زبقين وبلدة بصليا في الجنوب أيضاً، في حين أعلن وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس أنه أمر الجيش بشن موجة ثانية من الغارات على لبنان.

وتعرضت بلدات عدة جنوب لبنان لسلسلة غارات إسرائيلية في وقت سابق السبت، فيما قال الجيش الإسرائيلي إنه يهاجم أهدافاً تابعة لـ"حزب الله" بعدما أصدر رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو أمراً بشن ضربات على عشرات الأهداف "الإرهابية" إثر إطلاق صواريخ من لبنان باتجاه الأراضي الإسرائيلية.

وبهذا الصدد نفى "حزب الله" في بيان "أي علاقة له بإطلاق الصواريخ من جنوب لبنان" ‏على الأراضي الإسرائيلية، مؤكداً أن "ادعاءات العدو الإسرائيلي ‏تأتي في سياق الذرائع لاستمرار اعتداءاته على ‏لبنان والتي لم ‏تتوقف منذ الإعلان عن وقف إطلاق النار".‏

وعلى رغم سريان اتفاق لوقف إطلاق النار بين "حزب الله" وإسرائيل في الـ27 من نوفمبر (تشرين الثاني) 2024 بوساطة أميركية عقب مواجهة استمرت لأكثر من عام، لا تزال إسرائيل تشن غارات على مناطق عدة في جنوب لبنان وشرقه.

وتقول تل أبيب إنها تستهدف عناصر ومنشآت للحزب، وإنها لن تسمح له بإعادة بناء قدراته بعد الحرب.