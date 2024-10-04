استهداف قاعدة امريكية في سوريا بطائرة مسيرة وصواريخ

شفق نيوز/ افاد مصدر أمني يوم الجمعة، باستهداف القاعدة الأميركية في حقل كونيكو بريف دير الزور في سوريا.

وأبلغ المصدر وكالة شفق نيوز؛ أن قاعدة كونيكو تعرضت للقصف بطائرة مسيرة مفخخة وعدد من الصواريخ.

وأضاف أن عددا من الصواريخ سقطت داخل وفي محيط الحقل ضمن محافظة دير الزور السورية، مشيرا إلى ان الجهة المستهدفة لم تعلن عن نفسها.

وأشار إلى تفعيل المضادات الدفاعية في القاعدة والتي تمكنت من إبعاد بعض الصواريخ عن الوصول إلى أهدافها داخل القاعدة.