استهداف إسرائيل بصواريخ من اليمن وغزة والجيش يعلن اعتراضها

شفق نيوز/ أفادت وسائل إعلام، مساء اليوم الاثنين، باستهداف إسرائيل بثلاثة صواريخ أحدها باليستي أطلق من الأراضي اليمنية، وآخرين من قطاع غزة، في حين أعلن الجيش الإسرائيلي اعتراضها.

وأفاد موقع "RT عربية" الروسي، بأن الدفاعات الجوية الإسرائيلية اعترضت صاروخاً باليستياً أطلق من اليمن.

وأشار الموقع إلى أن صافرات الإنذار دوت في عدة مناطق إسرائيلية بعد إطلاق صاروخ من اليمن.

كما أكدت وسائل إعلام عبرية أن عشرات المستوطنات والمواقع دوت فيها صافرات الإنذار إضافة لتل أبيب والقدس عقب إطلاق الصاروخ.

من جهتها ذكرت السلطات الإسرائيلية أنه تم تفعيل صافرات الإنذار في منطقة أورشليم القدس والمركز وتل أبيب.

من جانبه الجيش الإسرائيلي مساء اليوم، اعتراض "مقذوفين" أطلقا من قطاع غزة باتجاه الأراضي الإسرائيلية.

وقال الجيش في بيان: "بعد انطلاق صفارات الإنذار في المناطق القريبة من قطاع غزة، اعترض الجيش مقذوفين عبرا إلى الأراضي الإسرائيلية من قطاع غزة".

وكانت صفارات الإنذار دوت في وقت سابق اليوم في سديروت وزيكيم ومناطق أخرى بغلاف غزة الشمالي.

وقالت "سرايا القدس" التابعة لحركة الجهاد الإسلامي إنها قصفت سديروت ونتيف هعسراه وزيكيم ومستوطنات غلاف غزة برشقة صاروخية.