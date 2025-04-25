استمرت 3 ساعات.. تفاصيل مباحثات ويتكوف وبوتين بشأن الحرب

شفق نيوز/ أعلن الكرملين، يوم الجمعة، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والموفد الأميركي ستيف ويتكوف أجريا محادثات في موسكو استمرت 3 ساعات في إطار اجتماع بنّاء تناول احتمال استئناف "مفاوضات مباشرة" بين موسكو وكييف.

وصرح يوري أوشاكوف المستشار الدبلوماسي لبوتين للصحفيين: "جرت محادثة بنّاءة ومفيدة جدا لثلاث ساعات وتم التطرق خصوصا إلى إمكان استئناف المفاوضات المباشرة بين ممثلي روسيا وأوكرانيا".

وفي وقت سابق، عرض التلفزيون الروسي الرسمي لقطات للرجلين وهما يتصافحان، وقال ويتكوف محييا بوتين: "سعيد برؤيتك."

وهبطت الطائرة التي تقل مبعوث الرئيس الأميركي دونالد ترامب في مطار فنوكوفو بالعاصمة الروسية صباح الجمعة.

واجتمع ويتكوف أولا مع مبعوث الرئيس الروسي الخاص للتعاون الاقتصادي، كيريل ديمترييف.