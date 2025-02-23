استغلت ألف امرأة.. الإطاحة بشبكة "تتاجر بالأعضاء البشرية" في إسبانيا

شفق نيوز/ أعلنت الشرطة الإسبانية، يوم الأحد، تمكنها من تفكيك شبكة تتاجر بالأعضاء البشرية، استغلت أكثر من ألف امرأة خلال العام الماضي.

وذكرت الشرطة في بيان أطلعت عليه وكالة شفق نيوز، أن "الضحايا تعرضن للخداع من خلال وعود كاذبة بالحصول على وظائف في إسبانيا، ليجدن أنفسهن ضحايا الاستغلال والاتجار بالبشر".

ووفقاً للشرطة، فقد تم تحرير 48 امرأة، فيما أسفرت العملية عن اعتقال 48 شخصاً مرتبطين بالشبكة، بينهم ثلاثة مسؤولين رئيسيين (امرأتان تحملان الجنسية الكولومبية ورجل إسباني)، حيث جرت معظم الاعتقالات في مقاطعة أليكانتي جنوب شرق البلاد.

واستدرجت الشبكة النساء من بلدانهن الأصلية، لا سيما كولومبيا وفنزويلا، عبر عروض عمل وهمية في مجالات التنظيف والتجميل، لكن بمجرد وصولهن إلى إسبانيا، كنّ يُنقلن إلى أماكن مغلقة حيث يُجبرن على العمل لساعات غير محدودة، تحت رقابة مشددة من قبل أعضاء الشبكة، الذين استخدموا أنظمة مراقبة بالفيديو وسمحوا لهن بالخروج فقط لمدة ساعتين يومياً.

وتشير تقديرات الشرطة إلى أن الشبكة استغلت أكثر من ألف امرأة خلال العام الماضي، في حين أمرت السلطات بحبس ستة من المعتقلين احتياطياً، بينما تواصل التحقيقات للكشف عن مزيد من التفاصيل في القضية.