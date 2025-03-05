استغرق 100 دقيقة.. ترامب يلقي خطاباً في الكونغرس الأطول منذ 61 عاماً

شفق نيوز/ قدم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، خطاباً طويلاً في الكونغرس بوقت وصل لنحو ساعة و40 دقيقة، الأمر الذي يعده الأطول منذ 61 عاماً.

ووفقا لمشروع الرئاسة الأمريكية التابع لجامعة كاليفورنيا في سانتا باربرا، فإن هذا الخطاب هو الأطول في جلسة مشتركة للكونغرس منذ عام 1964 على الأقل.

وألقى ترامب، اليوم الأربعاء، كلمة أمام جلسة مشتركة للكونغرس لأول مرة منذ عودته إلى منصبه، حيث أخبر المشرعين أن "أمريكا عادت" بينما أشاد بسلسلة الإجراءات التي اتخذها خلال الأسابيع الستة الأولى من ولايته الثانية.

وفي حديثه، سلط الرئيس الأمريكي الضوء على الأوامر التنفيذية التي أصدرها وشرح رؤيته لكيفية بدء الكونغرس في تنفيذ أجندته التشريعية الشاملة.

كما أشاد بعمل إيلون ماسك وفريق العمل التابع لوزارة كفاءة الحكومة، على التخفيضات الجذرية التي أقروها في جميع أنحاء السلطة التنفيذية.