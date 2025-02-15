استعدادات في غزة لعملية التبادل السادسة بين حماس وإسرائيل

شفق نيوز/ بدأت حركة "حماس"، يوم السبت، الاستعدادات لتنفيذ الدفعة السادسة من تبادل الأسرى والرهائن مع إسرائيل، ضمن المرحلة الأولى من اتفاق التهدئة في قطاع غزة.

وانتشرت، صباح اليوم، عناصر من كتائب القسام استعدادًا لتسليم الأسرى في خان يونس، مع تجهيزات أمنية وتنظيمية في المنطقة.

ومن المرتقب الإفراج عن ثلاثة إسرائيليين، جميعهم يحملون جنسية مزدوجة، كانوا محتجزين في قطاع غزة منذ 16 شهرا، وعن 369 معتقلا فلسطينيا، في وقت يصل فيه وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو إلى إسرائيل مساء السبت لإجراء محادثات مقررة الأحد.

والرهائن الثلاث الذين سيتم الإفراج عنهم السبت هم الإسرائيلي الروسي ساشا تروبانوف (29 عاما)، والإسرائيلي الأمريكي ساغي ديكل حن (36 عاما)، والإسرائيلي الأرجنتيني يائير هورن (46 عاما).