استطلاع رأي يكشف احتدام المنافسة بين ترامب وكامالا في "الولايات الحاسمة"

شفق نيوز/ أظهر أحدث استطلاع للرأي أجرته صحيفة "نيويورك تايمز" بالتعاون مع كلية "سيينا" أن المنافسة لا تزال محتدمة بين المرشحين، الديمقراطية كامالا هاريس والجمهوري دونالد ترامب، في الولايات الأمريكية السبع الحاسمة، قبل يومين من الانتخابات الرئاسية.

وأظهر الاستطلاع تقدماً طفيفاً لنائبة الرئيس هاريس في نيفادا ونورث كارولاينا وويسكونسن، بينما يتقدم الرئيس السابق ترامب في أريزونا. ويتنافس الاثنان بشكل متقارب في ميشيجان وجورجيا وبنسلفانيا.

وشمل الاستطلاع 7879 ناخباً محتملاً في الولايات السبع في الفترة من 24 أكتوبر/ تشرين الأول إلى 2 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري.

وجاء هامش الخطأ في الاستطلاع في الولايات السبع جميعها بنسبة 3.5%، وفق ما نقلته "رويترز".

وأظهر الاستطلاع أن نحو 40% من المشاركين فيه أدلوا بأصواتهم بالفعل، وأن هاريس تقدمت بين هؤلاء الناخبين بثماني نقاط مئوية، بينما تقدم ترامب بين الناخبين المحتملين الذين لم يدلوا بأصواتهم بعد.

وذكرت صحيفة "نيويورك تايمز" أن شدة المنافسة بين المرشحين في بنسلفانيا تظهر أن ترامب يكتسب زخماً في ولاية تقدمت بها هاريس بأربع نقاط مئوية في جميع استطلاعات الرأي السابقة التي أجرتها الصحيفة.