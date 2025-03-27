"استثمارات هائلة".. الصين تتحرك لتعويض الانسحاب الفرنسي من الساحل الافريقي

شفق نيوز/ قدمت الصين عروضاً لدعم دول الساحل الافريقي أمنياً، وذلك بعد انسحاب فرنسا من هذه المنطقة إثر إنهاء "عملية برخان" التي أطلقتها قبل سنوات، وذلك بناء على طلب وضغوط من هذه الدول، من أبرزها، مالي، وبوركينا فاسو، والنيجر.

وعينت مؤخراً، الصين ملحقاً دفاعياً في النيجر في خطوة تعكس طموحات بكين للعب أدوار أمنية في المنطقة التي تعاني من فوضى أمنية تكاد تكون مستمرة.

وتسعى الصين إلى ضخ استثمارات هائلة في منطقة الساحل الأفريقي التي تواجه أزمات مركبة أمنية واقتصادية وسياسية، حيث تعرف مراحل انتقالية إثر موجة من الانقلابات العسكرية في مالي وبوركينافاسو، والنيجر.

ويرى خبراء ان اهتمام بكين بدعم دول الساحل الأفريقي أمنياً يأتي في سياق مبادرة الأمن العالمي الذي حدّدته الصين للتعامل مع القضايا الأمنية، وصدر ضمن ورقة بعنوان مفهوم مبادرة الأمن العالمي، ونُشرت على موقع وزارة الخارجية الصينية في فبراير/ شباط 2023.

وبحسب وسائل اعلام عربية، فإن المبادرة تقوم على 6 مبادئ أساسية، في مقدمتها الالتزام برؤية الأمن المشترك والشامل والتعاوني والمستدام، حيث تسعى بكين الى ملء الفراغ الذي خلفه خروج القوات الفرنسية والأمريكية من منطقة الساحل الأفريقي، وبالتالي هذا الاهتمام الصيني يأتي ضمن المنافسة الجيوسياسية في تلك المنطقة الغنية بالثروات.

ويأتي هذا التطور بعد أشهر من زيارة وزير الخارجية الصيني، وانغ يي، إلى أفريقيا، وهي زيارة شملت: تشاد، وجمهورية الكونغو الديمقراطية، ونيجيريا، وناميبيا، في خطوة أثارت تساؤلات حول دلالاتها.