اسايش اربيل تحذر من عمليات "نصب" واحتيال بذريعة "سعر مخفض" للدولار

شفق نيوز/ حذّرت مديرية اسايش اربيل يوم الاثنين، من عمليات نصب واحتيال تتم عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مستغلة اسماء بنوك تعمل في اقليم كوردستان والعراق.

وذكرت المديرية في بيان ورد لوكالة شفق نيوز؛ أن "مجموعة من الأشخاص من المدن وسط وجنوب العراق وإقليم كوردستان، قامت بإنشاء عدة حسابات على شبكات التواصل الاجتماعي باسم البنوك في العراق وإقليم كوردستان، زاعمين أن سعر (100) دولار أمريكي إلى (132.000) ألف عراقي دينار بالنسبة للمواطنين الراغبين في السفر".

وأضاف البيان؛ أن "هذه المجموعة تقوم بالتواصل مع الشخص بمختلف أرقام الهواتف المحمولة عبر الواتساب ويطلبون جواز سفر الشخص أو البطاقة الوطنية أو بطاقة الماستر كارد أو بطاقة الفيزا وبعد دقائق يطلبون كلمة المرور"، مشيرة إلى أنه بعد قيام الشخص بإعطاء رمز الكود، سيتم مصادرة أي مبلغ من المال الموجود في حسابك البنكي.

وأشار البيان إلى "حوادث مماثلة في الماضي، وحدثت العديد من هذه الظواهر وتم سرقة مبلغ من المال من المواطنين"، مشددة على المواطنين أن يفعلوا ذلك.