اردوغان: فلول نظام الأسد تنصب كميناً خبيثاً لتركيا

شفق نيوز/ أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الاربعاء، أنّ "كميناً خبيثاً" ينصب لتركيا، متهماً فلول النظام السوري السابق بترتيب اعمال وصفها بـ"الإرهابية" ضد بلاده.

وقال أردوغان وفقاً للاناضول التركية، إنّ "هناك من ينصب كميناً خبيثاً وقذراً للغاية لاستهداف روابط الأخوة بين أبناء شعبنا باستخدام ذرائع تتعلق بأعمال إرهابية تمارسها فلول النظام السوري البائد".

وحذّر من أنّ الساعين منذ سنوات طويلة لزرع التفرقة في تركيا بإثارة نعرات عرقية وطائفية يحاولون حالياً تفعيل سيناريوهات مختلفة".

وأشار الرئيس التركي، خلال اجتماع الكتلة النيابية لحزبه العدالة والتنمية الحاكم في البرلمان التركي، إلى أنّ "حكومته تسعى لجعل تركيا أحد المراكز الرئيسية لدبلوماسية السلام إلى جانب كونها مصدراً للاستقرار في منطقتها".

وكان أردوغان قد اعتبر أمس أنّ الاتفاق الذي وقّعته السلطات السورية مع قوات سوريا الديمقراطية ذات الغالبية الكوردية والقاضي بدمج مؤسسات الإدارة الذاتية في إطار الدولة السورية، "سيخدم السلام".