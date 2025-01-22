ارتفاع عدد ضحايا حريق الفندق بتركيا إلى 76 قتيلا

شفق نيوز/ أعلن وزير الداخلية التركي علي يرلي قايا، ارتفاع عدد الضحايا جراء حريق في فندق بولاية بولو شمال غرب البلاد، إلى 76 قتيلا.

وقال قايا، في تصريحات للصحفيين، اليوم الأربعاء، أن سبب الحريق ليس معلوما بعد.

وأشار إلى إنهاء أعمال البحث والمسح في مكان الحادثة، لافتا إلى ارتفاع عدد الضحايا من 66 إلى 76، دون الإشارة إلى حصيلة المصابين.

كما أفاد بأنه تم توقيف 9 أشخاص على خلفية الحريق. وفجر أمس الثلاثاء شب حريق في فندق بمنتجع للتزلج في ولاية بولو شمال غرب البلاد.