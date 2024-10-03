ارتفاع ضحايا قصف بيروت.. ومعلومات تتحدث عن استهداف مكتب لحزب الله

شفق نيوز/ أعلنت وزارة الصحة اللبنانية، اليوم الخميس، مقتل 6 أشخاص وإصابة 7 آخرين في القصف الإسرائيلي الذي قالت إنه استهدف بناية سكنية وسط العاصمة بيروت.

وقالت الوزارة في بيان نقلته الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام: "ارتفع عدد الشهداء إلى ستة بعد استشهاد أربعة جرحى متأثرين بإصاباتهم البالغة، إضافة إلى الشهيدين اللذين قضيا فور وقوع الغارة، وتتم معالجة الجرحى السبعة الآخرين في المستشفيات التي نُقلوا إليها".

وكانت وزارة الصحة اللبنانية قد أعلنت فجر اليوم الخميس، مقتل خمسة اشخاص وإصابة 8، في الغارة الإسرائيلية على الباشورة ببيروت.

وذكرت تقارير صحفية أن حركة نزوح من منطقة الخندق الغميق بعد غارة إسرائيلية استهدفت منطقة الباشورة في قلب بيروت

وأفادت تقارير بأن "الطيران الحربي الإسرائيلي استهدف بالصواريخ الموجهة منزلاً في الطابق الثاني ضمن بناء سكني بمنطقة سليم سلام - الباشورية في العاصمة اللبنانية بيروت".

وتقول المعلومات إن المبنى يحتوي على مكتب إداري لحزب الله"، وأن "طريقة الاستهداف يستخدمها الجيش الإسرائيلي عند تنفيذ عمليات اغتيال دقيقة".

وكان الجيش الاسرائيلي قد أعلن ليل الأربعاء - الخميس، أنه هاجم هدفا بـ"شكل دقيق ومحدد" في العاصمة اللبنانية بيروت.