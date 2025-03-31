ارتفاع حصيلة ضحايا زلزال ميانمار إلى أكثر من 1700 قتيل وآلاف الجرحى

شفق نيوز/ أعلنت الحكومة في ميانمار، يوم الاثنين، ارتفاع حصيلة ضحايا الزلزال المدمر الذي ضرب البلاد إلى أكثر من 1700 قتيل، مع استمرار عمليات انتشال الجثث من تحت الأنقاض.

وقال المتحدث باسم الحكومة، الميجور جنرال زاو مين تون، لتلفزيون "إم آر تي في" الحكومي، وتابعته وكالة شفق نيوز، إن الزلزال الذي بلغت قوته 7.7 درجة على مقياس ريختر أسفر أيضًا عن إصابة 3400 شخص، فيما لا يزال أكثر من 300 شخص في عداد المفقودين.

وضرب الزلزال البلاد ظهر الجمعة الماضي، متسبباً في دمار واسع النطاق، طال العاصمة نايبيداو ومدينة ماندالاي، ثاني أكبر مدن ميانمار، حيث كان مركز الزلزال قريبًا منها.

وأدى الزلزال إلى انهيار عشرات المباني وإلحاق أضرار جسيمة بالبنية التحتية، بما في ذلك مطار ماندالاي، مما زاد من صعوبة جهود الإغاثة، التي تواجه تحديات كبيرة بسبب تدمير الطرق والجسور، وانقطاع الاتصالات، والصراع المستمر في البلاد.

وفي تايلاند المجاورة، هز الزلزال معظم أنحاء البلاد، مما أدى إلى مصرع 18 شخصًا على الأقل، بينهم العديد في موقع بناء في بانكوك، حيث انهار مبنى شاهق قيد الإنشاء.

ولا تزال فرق الإنقاذ تعمل وسط ظروف صعبة للوصول إلى المتضررين، في وقت تزداد فيه المخاوف من ارتفاع عدد الضحايا مع استمرار عمليات البحث والإنقاذ.