ارتفاع حصيلة تفجير ميناء رجائي الإيراني إلى 516 مصاباً

شفق نيوز/ ارتفعت حصيلة المصابين إثر الانفجار بميناء رجائي في بندر عباس جنوب ايران إلى 516 شخصاً، وفقاً لما تناقلته وسائل الإعلام الإيرانية.

من جانبه ذكر التلفزيون الإيراني، في خبر اطلعت عليه وكالة شفق نيوز، أن الانفجارات تتوالى في ميناء شهيد رجائي، مؤكداً عدم وجود انفجار آخر كما روج في بعض وسائل الإعلام.

بدوره، أشارت وكالة فارس الإيرانية، إلى أن "انفجار ميناء رجائي وقع بساحة لتخزين مادة الكبريت".

وقبل قليل، أفادت وكالة أنباء "تسنيم" الإيرانية، بوقوع انفجار كبير في ميناء الشهيد رجائي بمدينة بندر عباس جنوبي إيران، مبينة أن الانفجار وقع في مكاتب تابعة للميناء.

وقال مراسل "تسنيم"، إن خزان وقود في ميناء الشهيد رجائي، انفجر لسبب غير معروف، وتم إرسال فرق الاستجابة السريعة على الفور إلى المنطقة.

وأكدت وسائل إعلام محلية إيرانية أن شدة الانفجار كانت قوية لدرجة أنها هزت الأرض وسمع صوتها في المدن القريبة، كما أدى الانفجار إلى تحطم زجاج مباني بعيدة عن الميناء بعدة كيلو مترات.