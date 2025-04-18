ارتفاع حصيلة الهجوم الأمريكي الأعنف على اليمن لأكثر من 200 ضحية

شفق نيوز/ ارتفعت حصيلة الضربات الأمريكية، على ميناء نفطي في اليمن، إلى 74 قتيلا، و171 مصابا.

وأفادت وسائل إعلام حوثية، اليوم الجمعة، أن حصيلة الغارات الأميركية على ميناء رأس عيسى، الميناء النفطي اليمني المطل على البحر الأحمر، ارتفعت إلى 74 قتيلا و171 مصابا.

وفي وقت سابق اليوم، قالت قناة المسيرة التابعة لجماعة الحوثي إن حصيلة الضربات الأميركية على ميناء رأس عيسى ارتفعت إلى 58 قتيلا، و126 مصابا.

ويمثل هذا الهجوم أحد أعنف الهجمات في القصف الجوي الأميركي الذي بدأ في 15 اذار/ مارس.

وأكدت القيادة المركزية للجيش الأميركي "سنتكوم" الضربات لكنها رفضت التعليق عندما تم سؤالها عن الخسائر في صفوف المدنيين.

ونددت إيران وحركة حماس بالضربات الأميركية على اليمن.

وقال الناطق باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي "ندين بأشد العبارات الضربة الجوية الأميركية على ميناء راس عيسى اليمني" معتبرا أنه "دليل على الجرائم العدوانية وانتهاك صارخ للمبادئ الأساسية لشرعة الأمم المتحدة".

أما حركة حماس فدانت "العدوان الغاشم" بعد الضربات الأميركية ليلا على ميناء رأس عيسى.

ورأت حماس في بيان أن "هذا العدوان الغاشم يُعد انتهاكاً صارخاً للسيادة اليمنية، ويمثل جريمة حرب مكتملة الأركان، ويؤكد استمرار السياسات الأميركية العدوانية التي تستهدف الشعوب الحرة الرافضة للهيمنة الصهيونية والأميركية في المنطقة".