ارتفاع جديد في حصيلة ضحايا انفجار اللاذقية السورية

شفق نيوز/ أعلن الدفاع المدني السوري، اليوم الأحد، ارتفاع حصيلة ضحايا انفجار حي الرمل في مدينة اللاذقية الساحلية، إلى 16 قتيلا من بينهم 5 نساء و5 أطفال، و18 جريحا.

وأوضح أن "الحصيلة غير نهائية، في ظل استمرار عمليات البحث والإنقاذ واستخراج العالقين تحت الأنقاض"، مؤكدا أنه "وقع في مركز خرداوات أسفل مبنى مكوّن من 4 طوابق، ناجم عن مخلفات حرب، وفق المعطيات الأولية وشهادات سكان".

وأعلنت وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا) يوم أمس السبت، عن الانفجار ووصفته بـ"القوي"، مشيرة إلى أن السبب "لا يزال مجهولا".

ووفقا للمرصد السوري لحقوق الإنسان، قُتل ما لا يقل عن 1383 مدنيا علويا منذ 6 آذار/مارس على يد قوات الأمن التابعة للإدارة الجديدة في البلاد، وجماعات متحالفة معها وغالبيتهم في اللاذقية وطرطوس.