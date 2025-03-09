"اختفاء غامض" لجنود من "النخبة" مع عائلاتهم في كوريا الشمالية

شفق نيوز/ اختفت مجموعة من الجنود النخبة في كوريا الشمالية بعد أن اتُهموا بالتسبب في تهديد خطير لحياة الزعيم كيم جونغ أون، وذلك عقب حادثة وقعت في أيلول/ سبتمبر 2024.

واتهم الجنود بالنظر إلى الرئيس الكوري الشمالي أثناء التدريبات العسكرية المسلحة، وهو أمر اعتبرته السلطات الكورية الشمالية سلوكاً غير لائق قد يعرض حياة الزعيم للخطر.

ووفقاً لمصادر في بيونغ يانغ، فإن الجنود الذين كانوا في تدريبات بالذخيرة الحية تم رصدهم وهم يوجهون نظرهم إلى كيم، مما اعتُبر تهديداً غير مباشر لسلامته.

وبعد الحادثة، تم إرسال إخطارات بالوفاة إلى عائلات الجنود المفقودين، وهو ما أثار تساؤلات واسعة حول مصيرهم، وعندما بدأت بعض العائلات في البحث عن أبنائها في العاصمة بيونغ يانغ، اختفى العديد منهم أيضاً، مما زاد من الغموض حول القضية.

وذكرت تقارير صحفية أن "المسؤولين في كوريا الشمالية قد قرروا نقل الجنود المفقودين إلى مناطق الحجر الصحي، في محاولة لإخفاء مصيرهم عن العالم، وتم إخلاء منازل بعض الجنود المختفين"، فيما أكدت السلطات أن "هذه المنازل قد تم تخصيصها لعائلات أخرى".

وقال مصدر مقرب من العائلات، إن "الجماعة لم تموت في ساحة المعركة، وإنما تم معاقبتهم بسبب خطأ صغير أثناء التدريب"، مشيراً إلى أن "هذا الخطأ لا يستحق مصيراً قاتماً".

وأضاف المصدر أن "عائلات الجنود لا تزال تسعى للحصول على الحقيقة حول مصير أبنائهم".

وتأتي أنباء اختفاء الجنود الكوريين الشماليين بعد حادثة أخرى كبيرة حيث أسقطت طائرتان مقاتلتان كوريتان جنوبيتان عن طريق الخطأ ثماني قنابل تزن 500 رطل على بلدة صغيرة خلال مناورات عسكرية مع الولايات المتحدة في جنوب كوريا، مما أدى إلى إصابة 15 شخصاً في مدينة بوتشون القريبة من الحدود مع كوريا الشمالية.