"اختبار الولاء".. مفتاح المناصب الحساسة في إدارة ترامب

شفق نيوز/ كشفت صحيفة "واشنطن بوست"، يوم الأحد، عن وجود معايير جديدة لاختيار المسؤولين في حكومة دونالد ترامب، أبرزها "امتحان الولاء"، الذي قد يكون شرطاً أساسياً لتولي الوظائف الحساسة.

وذكرت الصحيفة، أن "مرشحين لشغل مهمة في أجهزة المخابرات على مستوى الولايات المتحدة يُسألون في هيئة التوظيف، عما إذا كانوا موثوقين بما يقوله الرئيس دونالد ترامب، وفازوا بالانتخابات العامة لعام 2020 ورأواهم في تبعات ذلك".

وأضافت الصحيفة نقلا عن مصادر لم تسمها أن "أسئلة وجهت من الحاضرين والسابقين عن نتائج انتخابات الرئاسة في 2020، وكذلك عن اقتحام مبنى الكابيتول في السادس من يناير/كانون الثاني 2021، ويعتقد أمران أن أفكارهما من المشاركين على الولاء".

وأشارت الصحيفة، إلى أن "مسؤولين سابقين كانا مرشحين لشغل مناصب في أجهزة مخابرات سئلا عن أعمال الشغب وهل حدث بتواطؤ من أي شيء، وسرقت انتخابات 2020".