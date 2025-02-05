احتجاجات أمام الخزانة الأمريكية ضد منح ماسك صلاحيات اقتصادية

شفق نيوز/ شهد محيط وزارة الخزانة الأمريكية في العاصمة واشنطن، اليوم الأربعاء، مظاهرات احتجاجية طالبت "بمنع استيلاء إيلون ماسك على السلطة" في البلاد.

ورفع المتظاهرون لافتات كُتب عليها "أبعدوا أيديكم عن أموالنا" و"لم ينتخب أحد إيلون"، معربين عن خشيتهم من تأثير القرارات الاقتصادية لماسك على الضمان الاجتماعي، خاصة بعد وعوده بإلغاء منح حكومية بمئات الملايين من الدولارات.

وجاءت هذه الاحتجاجات عقب إعلان رسمي منح ماسك حق الوصول إلى وزارة الخزانة لأغراض استطلاعية في الوقت الحالي. وتتحمل وزارة الخزانة الأمريكية مسؤولية تخصيص تريليونات الدولارات، بما في ذلك المنح والمدفوعات الاجتماعية.

في سياق متصل، رفعت نقابات الموظفين الفيدراليين دعوى قضائية ضد إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، لمنع وزارة الخزانة من مشاركة البيانات السرية مع وزارة الكفاءة الحكومية التي يشكّلها ماسك.

وذكرت الدعوى، المقدمة إلى المحكمة الفيدرالية في واشنطن، أن وزير الخزانة سكوت بيسنت سمح لممثلي وزارة الكفاءة الحكومية (DOGE) بالوصول إلى مكتب الخدمة المالية، الذي يدير محاسبة الحكومة الأمريكية وأنظمة الدفع المركزية والدين العام.

وأوضحت النقابات في بيان أن بيسنت "بدلاً من حماية المعلومات الخاصة بالأمريكيين كما يقتضي القانون، اتخذ إجراءات عقابية ضد المسؤولين الذين سعوا لحماية تلك المعلومات، وسمح لـ DOGE بالوصول الكامل إلى البيانات".

وشملت الدعوى تحالف الأمريكيين المتقاعدين، والاتحاد الأمريكي لموظفي الحكومة (AFGE)، والاتحاد الدولي لموظفي الخدمة (SEIU)، مشيرة إلى أن ماسك وأعضاء آخرين في DOGE سعوا للوصول إلى سجلات المكتب لبعض الوقت، لكن طلبهم قوبل بالرفض سابقاً.

وأشارت الشكوى إلى أنه "في غضون أسبوع من أداء بيسنت اليمين كوزير للخزانة، منح موظفاً حكومياً إجازة وسمح للأفراد المنتسبين إلى DOGE بالوصول الكامل إلى بيانات المكتب وأنظمة الكمبيوتر الخاصة به".

وأضافت الشكوى: "لقد فعل ذلك دون إصدار أي إعلان عام، أو تقديم أي مبرر قانوني أو تفسير لقراره، أو اتباع الإجراءات القانونية المطلوبة لتغيير سياسات الإفصاح الخاصة بالوكالة"، مشددة على أن "حجم التدخل في خصوصية الأفراد هائل وغير مسبوق".