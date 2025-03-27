احتجاجات اسطنبول.. 1879 معتقلاً حتى الان

شفق نيوز/ أعلن وزير الداخلية التركي علي يرلي كايا، اليوم الخميس، عن حصيلة الاعتقالات التي طالت المتظاهرين المشاركين في الاحتجاجات التي اندلعت ضد اعتقال رئيس بلدية إسطنبول أكرم إمام أوغلو.

وأوضح وزير الداخلية في مؤتمر صحفي عقده صباح اليوم، أن السلطات التركية قامت باعتقال 1879 شخصاً مشتبه بهم على خلفية مشاركتهم في احتجاجات غير مرخصة، مشيراً إلى أن من بين المعتقلين هناك 260 شخصاً لهم صلات بـ12 منظمة إرهابية.

وأكد يرلي كايا أن العدالة تتحقق في المحكمة وليس في الشوارع، مشدداً على أن العنف الذي تخلل التظاهرات يشكل تهديداً للسلم الاجتماعي في البلاد.

ووصف الوزير الهجمات التي استهدفت الشرطة، باستخدام مواد حارقة وقنابل حارقة، بأنها تهديد للقيم الأخلاقية في تركيا.

وفي سياق متصل، استخدمت الشرطة التركية صباح اليوم الخميس رذاذ الفلفل، وحبيبات الرصاص البلاستيكية (الخرز)، إضافة إلى خراطيم المياه لتفريق المتظاهرين في العاصمة أنقرة.

وكانت الاحتجاجات قد اندلعت الأسبوع الماضي بعد اعتقال رئيس بلدية إسطنبول، أكرم إمام أوغلو، الذي يعد من أبرز المنافسين للرئيس رجب طيب أردوغان. ويواجه إمام أوغلو، الذي يقبع حالياً في السجن، اتهامات بالفساد، والتي يراها كثيرون مدفوعة بأسباب سياسية تتعلق بدعمه للإرهاب.

وتصر الحكومة التركية على استقلال القضاء، بينما يشير منتقدون إلى أن الأدلة المقدمة ضده تعتمد على إفادات شهود سريين وتفتقر إلى المصداقية.

وفي وقت مبكر من صباح اليوم، حاول طلاب متظاهرون تنظيم مسيرة في العاصمة أنقرة، حيث تجمعوا بالقرب من بوابات جامعة الشرق الأوسط التقنية لقراءة بيان. ووفقاً لقناة "هالك" التلفزيونية المعارضة، فقد وقع احتكاك بين الطلاب والشرطة، حيث اختبأ الطلاب خلف حاجز من حاويات القمامة حتى وصول قوات الشرطة لاعتقالهم.