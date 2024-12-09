اجتماع طارئ لمجلس الأمن لبحث تطورات سوريا

شفق نيوز/ يعقد مجلس الأمن الدولي اليوم الإثنين بصورة طارئة جلسة مباحثات مغلقة حول سوريا بعد سقوط نظام الرئيس بشار الأسد.

أفادت بذلك مصادر دبلوماسية لوكالة فرانس، وقالت إن الاجتماع سيُعقد بطلب من روسيا اعتبارا من الساعة الثامنة مساء بتوقيت غرينيتش.

ووفقا لمصادر دبلوماسية فإن الاجتماع الذي طلبته روسيا سيعقد خلف أبواب مغلقة.

وسيطرت فصائل معارضة سورية مسلحة على العاصمة دمشق دون مقاومة تذكر يوم أمس الأحد في هجوم خاطف أطاح بالرئيس الأسد وأجبره على الرحيل لروسيا.