اجتماع طارئ للاتحاد الأوروبي بشأن تطورات الأوضاع في أوكرانيا

شفق نيوز/ كشف رئيس المجلس الأوروبي أنطونيو كوشتا، يوم الأحد، عن عقد الاتحاد الأوروبي قمة طارئة حول تسوية النزاع في أوكرانيا والأمن الأوروبي الشهر المقبل.

وكتب كوشتا على موقع "إكس" للتواصل الاجتماعي، أنه "قررت عقد اجتماع طارئ للمجلس الأوروبي يوم 6 أذار/ مارس، نحن نعيش لحظة حاسمة بالنسبة لأوكرانيا والأمن الأوروبي".

وأضاف أنه "خلال مشاورات مع القادة الأوروبيين جرى التأكيد على التمسك المشترك بحل هذه القضايا على مستوى الاتحاد الأوروبي، أي تعزيز الدفاع الأوروبي والمساهمة الحازمة في السلام على القارة وأمن أوكرانيا الطويل الأمد".

وتابع أنه سيواصل العمل مع رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين وجميع الدول الأعضاء ليكون الاتحاد مستعدا لاتخاذ قرارات يوم 6 أذار/ مارس.

وكان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون قد عقد قمة طارئة لعدد من القادة الأوروبيين يوم 18 شباط/ فبراير، شارك فيها زعماء ألمانيا وبريطانيا وإيطاليا وبولندا وإسبانيا وهولندا والدنمارك، إضافة إلى رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين ورئيس المجلس الأوروبي أنطونيو كوشتا والأمين العام للناتو مارك روته.

وانتهت القمة دون الإعلان عن أي قرارات. وفي اليوم التالي عقد اجتماع آخر، انضم إليه قادة عدد من الدول الأوروبية الأخرى وكندا.

وعقد الاجتماعان على خلفية المفاوضات الروسية الأمريكية في الرياض، التي بحث خلالها الجانبان التسوية الأوكرانية، إلى جانب قضايا أخرى، والتي جرت بدون مشاركة أوكرانيا أو أي دول أوروبية، ما أثار استياء لدى بعض القادة الأوروبيين وأدى إلى توترات بين أوكرانيا والإدارة الأمريكية.