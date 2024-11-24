اتهامات موجهة لإيران.. مقتل الحاخام الإسرائيلي في الإمارات

شفق نيوز/ أعلنت السلطات الإماراتية العثور على جثمان الحاخام الإسرائيلي تسفي كوغان، ممثل حركة "حباد" الذي فُقد منذ الخميس الماضي.

وتقول وسائل اعلام إسرائيلية نقلا عن مصادر أمنية ، إن التحقيقات الأولية تؤكد أن كوغان كان ضحية عمل "إرهابي معادٍ للسامية"، فيما أدانت الحكومة الإسرائيلية بشدة هذا العمل، وتعهدت باستخدام كافة الوسائل المتاحة لملاحقة الجناة وتقديمهم للعدالة.

وذكر بيان مشترك صادر عن مكتب رئيس الوزراء والخارجية الإسرائيلية، أن السفارة الإسرائيلية في أبوظبي حافظت على تواصل مستمر مع عائلة كوغان منذ بداية الحادث.

ولا تتوفر الكثير من المعلومات بشأن كوغان سوى أنه مساعد الحاخام ليفي دوتشمان، الحاخام الأكبر لدولة الإمارات ورئيس الحركة.

ورفضت حركة "حباد" الإدلاء بأية معلومات أو تفاصيل عامة بشأن كوغان أو عن الحركة، وفق موقع "الحرة" الأمريكي.

وفي وقت سابق من هذا الأسبوع، سافر كوغان إلى إسرائيل برفقة دوتشمان، حيث التقيا بالسفير الإسرائيلي الجديد في الإمارات، يوسي شيلي، بمكتب رئيس الوزراء، بحسب "يديعوت أحرونوت".

وأضافت أن الرجلين عادا إلى الإمارات، الأربعاء، وهو آخر وقت تم رؤية كوغان فيه.

وعلى عكس أغلب الجماعات اليهودية المتدينة التي تميل إلى الانطواء على ذاتها، تركز "حباد" على التفاعل والفعاليات المجتمعية مع اليهود غير المنتمين لجماعات دينية والعلمانيين أو الطوائف اليهودية الأخرى.

ولا تتوفر الكثير من المعلومات حتى الآن بشأن حادثة اختفاء الحاخام الإسرائيلي المقيم في الإمارات تسفي كوجن، التي تتحدث تقارير عن فقدان الاتصال به منذ يوم الأربعاء.

وكانت وسائل اعلام إسرائيلية قد كشفت، مساء السبت، عن احتمال تورط خلية أوزبكية تعمل بتوجيه من إيران في الحادث.

وبدأت الشكوك في عملية اختطاف بعد العثور على سيارة الحاخام في مدينة العين، ما اعتُبر مؤشراً على تتبع تحركاته منذ مغادرته دبي، حيث اختفى أثناء إشرافه على إجراءات الحلال (كوشير) في متجر محلي.

وأشارت التحقيقات الأولية إلى أن المشتبه بهم من جنسية أوزبكية فروا لاحقا إلى تركيا، مع وجود أدلة على تورط إيران في توجيه العملية.

وكان جهاز الموساد قد تولى التحقيق في القضية فور إبلاغ زوجة كوغان عن عدم حضوره للقاءاته المجدولة وانقطاع الاتصال به.

يُذكر أن مجلس الأمن القومي الإسرائيلي كان قد أصدر تحذيرا من المستوى الثالث للسفر إلى الإمارات، داعياً إلى تجنب السفر غير الضروري واتخاذ تدابير احترازية مشددة للمقيمين هناك.

وأكدت وزارة الخارجية الإماراتية، اليوم الأحد، أنها أنها تتابع "عن كثب" قضية تغيب المواطن من الجنسية المالدوفية "زفي كوغان".

وكانت وزارة الداخلية الإماراتية، أعلنت أمس السبت، ورود بلاغ من عائلة شخص من الجنسية المولدوفية يدعى "زفي كوغان"، يفيد بتغيبه وانقطاع الاتصال به منذ الخميس الماضي، دون أن تذكر جنسيته الإسرائيلية.

وأكدت الوزارة أن الأجهزة المختصة وفور ورود البلاغ، بدأت عمليات البحث والتحري داعية الجمهور إلى استقاء المعلومات من المصادر الرسمية "وعدم الانسياق وراء الشائعات المغرضة والأخبار المضللة التي تهدف إلى إثارة البلبلة في المجتمع".