اتفاق غزة.. أسرى فلسطينيون يصلون مصر ورام الله

شفق نيوز/ أفادت وسائل إعلام مصرية، يوم السبت، بوصول 70 أسيرا فلسطينيا إلى مصر عقب إفراج إسرائيل عنهم.

وذكرت قناة القاهرة الإخبارية المصرية، أن إسرائيل أفرجت عن 70 أسيرا فلسطينيا، وقد وصلوا إلى مصر، في إطار اتفاق وقف إطلاق النار في غزة.

وأوضحت القناة أن المفرح عنهم قد وصلوا إلى الجانب المصري من معبر رفح الحدودي مع قطاع غزة.

كما قالت مصادر محلية إن حافلات تقل أسرى فلسطينيين مفرج عنهم وصلت إلى محيط رام الله.

وكانت وكالة فرنس برس كشفت في وقت سابق أن حافلات تقل الأسرى الفلسطينيين المُفرج عنهم غادرت سجنَي "عوفر" بالضفة الغربية و"كتزيوت" في النقب.

ومن المقرر أن يتم الإفراج عن 200 معتقل فلسطيني في السجون الإسرائيلية مقابل أربع جنديات إسرائيليات أفرجت عنهم حماس في وقت سابق السبت.

وأبرز "نادي الأسير الفلسطيني" أن "إسرائيل ستفرج اليوم عن محمد طوس أقدم معتقل فلسطيني في سجونها ضمن صفقة التبادل مع حماس".

وكان الصليب الأحمر قد تسلم من حركة حماس، صباح اليوم، المحتجزات الإسرائيليات الأربع، ضمن إطار صفقة التبادل المتفق عليها.

وبموجب اتفاق وقف إطلاق النار، ستطلق إسرائيل سراح 200 سجين أو معتقل فلسطيني مقابل الرهائن الأربع، من بينهم 120 ناشطا فلسطينيا يقضون أحكاما بالسجن مدى الحياة بعد إدانتهم بشنّ "هجمات دموية".