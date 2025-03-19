اتفاق أردني – فرنسي على ضرورة استعادة وقف إطلاق النار في غزة

شفق نيوز/ أكد ملك الأردن عبد الله الثاني، اليوم الأربعاء، ضرورة تكثيف الجهود الدولية بشكل جماعي لاستعادة وقف إطلاق النار في غزة وتنفيذ جميع مراحله.

جاء ذلك خلال لقاء عقده ملك الأردن الذي وصل إلى العاصمة باريس في وقت سابق اليوم، مع نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون، في قصر الإليزيه.

وخلال مؤتمر صحفي مشترك في باريس، حذّر الملك عبدالله الثاني من أن "استئناف إسرائيل لهجماتها على غزة يعد خطوة بالغة الخطورة وتضيف مزيداً من الدمار للوضع الإنساني المتردي في القطاع"، مشددًا على أن "التهجير من غزة والضفة سيفاقم الفوضى وعدم الاستقرار".

وطالب المجتمع الدولي بـ"تكثيف الجهود بشكل جماعي من أجل استعادة وقف إطلاق النار وتنفيذ جميع مراحله"، مؤكداً أن "حل الدولتين هو السبيل الوحيد لضمان السلام لفلسطين وإسرائيل".

بدوره، أشاد ماكرون بـ"التزام الأردن بتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة"، ودعا إلى "وقف إطلاق النار في غزة"، مشدداً على أن "فرنسا ترفض استخدام القوة في حل الصراعات".

وشنّت إسرائيل الثلاثاء، ضربات على قطاع غزة هي الأعنف منذ بدء سريان الهدنة في 19 يناير/ كانون الثاني، ما أسفر عن مقتل أكثر من 400 شخص، بحسب وزارة الصحة التابعة لحماس.

وهدد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين من أن الضربات هي "مجرد بداية"، مشدّدا على أن الضغط العسكري "لا غنى عنه" لضمان عودة الرهائن الذين تحتجزهم حركة حماس.