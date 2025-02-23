اتفاقية "المعادن النادرة" تشعل النار بين أوكرانيا والولايات المتحدة

اتفاقية "المعادن النادرة" تشعل النار بين أوكرانيا والولايات المتحدة
شفق نيوز/ تشهد العلاقات الأمريكية الأوكرانية توتراً جديداً بسبب
الاتفاقية المقترحة حول المعادن الأرضية النادرة في أوكرانيا.
وأثار الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الجدل بعدما رفض توقيع
النسخة الجديدة من الاتفاقية التي تطالب كييف بالمساهمة بمبلغ 500 مليار دولار في
الصندوق المشترك، وهو مبلغ يفوق بكثير ما تم ذكره في النسخة السابقة.
كما أبدى زيلينسكي اعتراضه على تحويل المساعدات الأمريكية إلى ديون تحمل
فوائد ضخمة، معتبراً أن ذلك سيؤثر على الأجيال القادمة من الأوكرانيين.
وأشار زيلينسكي إلى أن "رقم 500 مليار دولار” ظهر في النسخة
الجديدة من الاتفاقية الأمريكية الأوكرانية بشأن المعادن النادرة، ووفقا
للاتفاقية التي اقترحتها واشنطن، يجب أن تساهم كييف بهذا المبلغ في الصندوق
المشترك، في حين تم ذكر مبلغ 100 مليار دولار فقط في وقت سابق".
وتابع "لست مستعدا لإعطاء 500 ولا حتى 100 لست مستعدا لتثبيتها، ولن
أعترف بالمنح كديون، ليس علينا دفع الديون".
ولفت زيلينسكي إلى أن "ترامب، كجزء من صفقة المعادن، يريد الحصول
على فوائد بنسبة 100% على المساعدات المقدمة"، مشددا على أنه "سيدفع
هذا المبلغ عشرة أجيال من الأوكرانيين، لن أوقع على ذلك".
كما قال زيلينسكي إن "الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يريد أن يحصل
من أوكرانيا على زيادة بنسبة 100% في المساعدات التي قدموها لها"، مضيفا "أريد
فقط الحوار مع الرئيس ترامب، لن أوقع على شيء سيدفع ثمنه عشرة أجيال من
الأوكرانيين، كما أصر على تضمين الضمانات الأمنية من واشنطن في الوثيقة".
في 21 شباط/ فبراير، قال مساعد الرئيس الأمريكي للأمن القومي مايك والتز،
إن زيلينسكي سيوقع اتفاقية مع الولايات المتحدة بشأن المعادن الأرضية النادرة في
أوكرانيا، وسيحدث ذلك في المستقبل القريب.
بعد ذلك، ذكرت مصادر في مكتب زيلينسكي لوسائل الإعلام الأوكرانية أن
الاتفاقية لا تزال بحاجة إلى تعديل.
وفي أوائل شباك/ فبراير، أعلن ترامب أن واشنطن مهتمة بالحصول على
المعادن الأرضية النادرة من أوكرانيا. وفي 12 فبراير، سلم وزير الخزانة
الأمريكي سكوت بيسينت نص اتفاقية المعادن إلى زيلينسكي في كييف. ولم يوقع
زيلينسكي، الذي أبدى سابقا استعداده لإبرام الصفقة، خلال لقائه في ميونخ مع
نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس.
وأشار زيلينسكي إلى أن ضمانات الأمن كانت غائبة في الاتفاقية المقترحة،
وسلم الوفد الأوكراني نصا بتعديلاته، والتي لم يأخذها الأمريكون في الاعتبار في
ميونخ.
وكان زيلينسكي قد رفض في وقت سابق التوقيع على اتفاقية المعادن التي تضمنت
نقل 50% من المعادن النادرة في الأراضي الأوكرانية تحت السيطرة الأمريكية، مما
تسبب في رد فعل حاد من الإدارة الأمريكية.
وسلمت واشنطن كييف النسخة الثانية من اتفاقية المعادن، والتي وردت أنباء
تشير إلى احتمال توقيعها في الأسبوع المقبل، إلا أنها تبدو أكثر
صرامة من سابقتها.