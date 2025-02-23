اتفاقية "المعادن النادرة" تشعل النار بين أوكرانيا والولايات المتحدة

شفق نيوز/ تشهد العلاقات الأمريكية الأوكرانية توتراً جديداً بسبب الاتفاقية المقترحة حول المعادن الأرضية النادرة في أوكرانيا.

وأثار الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الجدل بعدما رفض توقيع النسخة الجديدة من الاتفاقية التي تطالب كييف بالمساهمة بمبلغ 500 مليار دولار في الصندوق المشترك، وهو مبلغ يفوق بكثير ما تم ذكره في النسخة السابقة.

كما أبدى زيلينسكي اعتراضه على تحويل المساعدات الأمريكية إلى ديون تحمل فوائد ضخمة، معتبراً أن ذلك سيؤثر على الأجيال القادمة من الأوكرانيين.

وأشار زيلينسكي إلى أن "رقم 500 مليار دولار” ظهر في النسخة الجديدة من الاتفاقية الأمريكية الأوكرانية بشأن المعادن النادرة، ووفقا للاتفاقية التي اقترحتها واشنطن، يجب أن تساهم كييف بهذا المبلغ في الصندوق المشترك، في حين تم ذكر مبلغ 100 مليار دولار فقط في وقت سابق".

وتابع "لست مستعدا لإعطاء 500 ولا حتى 100 لست مستعدا لتثبيتها، ولن أعترف بالمنح كديون، ليس علينا دفع الديون".

ولفت زيلينسكي إلى أن "ترامب، كجزء من صفقة المعادن، يريد الحصول على فوائد بنسبة 100% على المساعدات المقدمة"، مشددا على أنه "سيدفع هذا المبلغ عشرة أجيال من الأوكرانيين، لن أوقع على ذلك".

كما قال زيلينسكي إن "الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يريد أن يحصل من أوكرانيا على زيادة بنسبة 100% في المساعدات التي قدموها لها"، مضيفا "أريد فقط الحوار مع الرئيس ترامب، لن أوقع على شيء سيدفع ثمنه عشرة أجيال من الأوكرانيين، كما أصر على تضمين الضمانات الأمنية من واشنطن في الوثيقة".

في 21 شباط/ فبراير، قال مساعد الرئيس الأمريكي للأمن القومي مايك والتز، إن زيلينسكي سيوقع اتفاقية مع الولايات المتحدة بشأن المعادن الأرضية النادرة في أوكرانيا، وسيحدث ذلك في المستقبل القريب.

بعد ذلك، ذكرت مصادر في مكتب زيلينسكي لوسائل الإعلام الأوكرانية أن الاتفاقية لا تزال بحاجة إلى تعديل.

وفي أوائل شباك/ فبراير، أعلن ترامب أن واشنطن مهتمة بالحصول على المعادن الأرضية النادرة من أوكرانيا. وفي 12 فبراير، سلم وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسينت نص اتفاقية المعادن إلى زيلينسكي في كييف. ولم يوقع زيلينسكي، الذي أبدى سابقا استعداده لإبرام الصفقة، خلال لقائه في ميونخ مع نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس.

وأشار زيلينسكي إلى أن ضمانات الأمن كانت غائبة في الاتفاقية المقترحة، وسلم الوفد الأوكراني نصا بتعديلاته، والتي لم يأخذها الأمريكون في الاعتبار في ميونخ.

وكان زيلينسكي قد رفض في وقت سابق التوقيع على اتفاقية المعادن التي تضمنت نقل 50% من المعادن النادرة في الأراضي الأوكرانية تحت السيطرة الأمريكية، مما تسبب في رد فعل حاد من الإدارة الأمريكية.

وسلمت واشنطن كييف النسخة الثانية من اتفاقية المعادن، والتي وردت أنباء تشير إلى احتمال توقيعها في الأسبوع المقبل، إلا أنها تبدو أكثر صرامة من سابقتها.