اتساع رقعة المقاطعة الأوروبية للمنتجات الامريكية

شفق نيوز/ دعت منظمات في كندا والدنمارك والسويد والنرويج وفرنسا، لمقاطعة المنتجات الأمريكية.

ويبدو أن أكبر موجة غضب تأتي من الجارة الشمالية لأمريكا، كندا، التي فرضت عليها واشنطن رسوماً جمركية إضافية هذا الشهر، بحسب موقع "مونت كارلو".

ونشرت كندا قوائم بالبدائل المحلية للمنتجات الأمريكية على نطاق واسع عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وحتى وسائل الإعلام.

وأقدم كنديون على إلغاء جماعي للرحلات إلى الولايات المتحدة، مما قد يكلف قطاع السياحة الأمريكي خسائر تقدر بـ2.1 مليار دولار، وفقاً لمجلة "فوربس".

وفي الدنمارك والسويد والنرويج تم إنشاء مجموعات على "فيسبوك" لمقاطعة المنتجات الأمريكية، جذبت خلال شهر واحد عشرات آلاف الأشخاص.

اما متجر التجزئة الدنماركي العملاق سالينغ فقد دعا إلى تعزيز المنتجات الأوروبية عبر وضع نجمة سوداء بجانب أسعار هذه المنتجات.

وفي فرنسا، فظهرت أولى علامات هذه الحملة مع إنشاء مجموعة فيسبوك واسمها "قاطعوا أمريكا اشتروا المنتجات الفرنسية."

ورغم الحماسة الكبيرة، فإن مقاطعة المنتجات الأمريكية ليست بالأمر السهل، لأن العديد منها صار جزءاً من حياتنا اليومية مثل علامات "كوكاكولا"، و"آيفون"، و"غوغل"، و"ماكدونالدز"، و"نيتفليكس"، و"ستاربكس"، كما أن بعض الشركات الأمريكية تصنع منتجاتها في أوروبا، فمصانع "كوكا كولا" مثلاً متواجدة في فرنسا.

لذلك، فإن مقاطعة هذه المنتجات قد تضر بالاقتصاد المحلي أكثر مما تنفع، لأن العديد منها يتم تصنيعه في المصانع الفرنسية، ما يعني أن خسائرها قد تؤثر على العمالة المحلية بحسب صحيفة "لوفيغارو" الفرنسية.